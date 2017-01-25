Рейтинг самых инновационных экономик мира составил Bloomberg. Аналитики при его формировании учитывали такие факторы, как государственные расходы на исследования и развитие, а также долю высокотехнологичных компаний.

Первой в этом отношении признана Южная Корея, которая возглавила список благодаря большому числу патентов, высокой концентрации высокотехнологичных компаний, качеству высшего образования и концентрации ученых.

Второе место заняла Швеция. По словам директора Исследовательского института промышленной экономики в Стокгольме Магнуса Хенрексона, свежие идеи играют большую роль в жизни северной страны, даже несмотря на то, что нынешние власти увеличили налоговую нагрузку на бизнес.

В нынешнем году больше всего позиций в рейтинге потеряла Россия, которая опустилась на 14 строчек вниз до 26 места. Аналитики считают, что на это повлияли санкции и последствия падения цен на нефть.

А вот по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), самой передовой страной мира является Швейцария.

ТОП-10 стран с самой инновационной экономикой:

1. Южная Корея

2. Швеция

3. Германия

4. Швейцария

5. Финляндия

6. Сингапур

7. Япония

8. Дания

9. США

10. Израиль