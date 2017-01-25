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Китай стал главной финтех-державой
11:25 24.01.2017 |
Китайские стартапы в сфере финансовых технологий впервые обогнали американские по объему привлеченных инвестиций, говорится в обзоре Citi. В частности, компании из КНР привлекли за 9 месяцев 2016 года $9,4 млрд, что вдвое больше аналогичного показателя 2015 года. За тот же период стартапы из США привлекли $5,7 млрд.
На китайские компании пришлось более 46% объема мировых инвестиций в финтех-стартапы против показателя в 19% годом ранее. Если учитывать вложения не только венчурных фондов, но также корпораций и частных инвесторов, то на Китай пришлось более половины всех инвестиций в финтех-стартапы в 2016 году. Доля США снизилась с 56% в 2015 году до 41% за первые 9 месяцев 2016 года.
За январь - сентябрь прошлого года США опередили Китай лишь по числу стартапов, стоимость которых в раунде финансирования превысила $1 млрд. В прошлом году в США их было 14 против восьми в Китае и пяти в остальных странах. Однако китайские стартапы обошли американские по рыночной стоимости примерно в три раза: $96,4 млрд против $31 млрд.
В тройку лидеров финтех-стартапов по объему привлеченного капитала за первые девять месяцев прошлого года вошли только китайские компании. На первом месте Lufax (брокерская онлайн-платформа), в которую венчурные инвесторы вложили $1,2 млрд. На втором - JD Finance (финансовая «дочка» онлайн-ритейлера JD.com) с $1 млрд инвестиций. На третьем месте Qufenqi, которая за отчетный период привлекла $450 млн финансирования.
Факторы роста
Ключевым фактором, который позволил Китаю опередить США по объему инвестиций в финансовые стартапы, является быстрый рост числа интернет-пользователей в стране. В 2007 году их доля составляла 16% населения, в то время как в 2015 году показатель вырос примерно в три раза - до 50,3%, следует из доклада City.
Тем временем численность населения Китая приблизилась к 1,5 млрд человек. По данным Национального бюро статистики Китая, население страны по итогам прошлого года увеличилось на 8,09 млн - до 1,382 млрд.
«Распространение интернета наряду с растущей долей среднего класса создали огромный потенциал для развития электронной коммерции в Китае, которая выросла так быстро, что стала крупнейшей в мире», - следует из анализа City.
По информации банка, объем мировой электронной торговли в 2015 году составил $1,7 трлн. Из них на Китай приходится 40% ($670 млрд), на США - 20% ($340 млрд). Доля китайской Alibaba составила 26% от общего оборота рынка электронной коммерции в мире, или $450 млрд.
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