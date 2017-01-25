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США переориентируются на двусторонние торговые сделки
08:50 24.01.2017 |
Выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в целом означает переориентацию Вашингтона с многосторонних торговых соглашений на двусторонние. Это подтвердил в понедельник на своем первом брифинге для журналистов в Белом доме его новый пресс-секретарь Шон Спайсер.
Новая эра в торговой политике
"Данное решение знаменует собой начало новой эры в торговой политике США, при которой администрация Трампа будет стремиться использовать двусторонние торговые возможности с союзниками по всему миру", - сказал представитель президента США. Кстати, в администрации Джорджа Буша-младшего он работал в аппарате представителя США на торговых переговорах, так что ему хорошо знакома эта тема. Ранее в тот же день Трамп подписал президентский меморандум о выходе США из ТТП.
Отношения с Китаем
На просьбу прокомментировать отношения с Китаем в свете данного решения Спайсер ответил, что американский президент отдает себе отчет в размерах и значении китайского рынка, что проявилось, в частности, в его недавней встрече с главой китайской компании Alibaba.
"Но во многих случаях это не улица с двусторонним движением, - заявил пресс-секретарь. - У многих китайских компаний и физических лиц имеется свободный доступ в США для продажи своих товаров и услуг, но если взять и услуги, и промышленную продукцию, и интеллектуальную собственность, это не улица с двусторонним движением. Так что он (Трамп) сознает размеры китайского рынка и наше стремление глубже проникнуть на этот рынок, но отдает себе отчет и в том, что есть большое беспокойство по поводу отношения к нам, когда мы заходим на этот рынок. И все это надо пересматривать".
Далее Спайсера спросили, как США собираются на двусторонней основе решать такую задачу ТТП, как "экономическое окружение Китая". Он в ответ напомнил, что у США имеются двусторонние отношения со странами, входящими в ТТП, и что эти отношения "можно укреплять". "А можно и стремиться к новым двусторонним отношениям со странами, которые в ТТП не входят", - добавил он.
На вопрос о том, видит ли Трамп последствия своего решения по ТТП для национальной безопасности США, Спайсер ответил, что президент ясно представляет себе "место Китая в геополитическом ландшафте - с точки зрения как экономики, так и национальной безопасности". "Поэтому и важна двусторонняя торговля", - добавил он. Далее последовали заверения в том, что новый хозяин Белого дома "готов сражаться за интересы американских трудящихся".
Защита "международных территорий"
Наконец, пресс-секретаря спросили, согласен ли новый президент США с тем, что Америке следует "препятствовать доступу Китая на острова в Южно-Китайском море, где тот строит взлетно-посадочные полосы и другие объекты". В ответ Спайсер сказал, что США "будут защищать свои интересы... в тех районах Южно-Китайского моря, которые являются частью международных вод".
"Так что вопрос в том, находятся ли данные острова действительно в международных водах и не являются ли они частью самого Китая, - пояснил он. - В таком случае да, мы будем заботиться о том, чтобы защищать международные территории от захвата одной страной".
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