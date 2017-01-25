Новый министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе телефонного разговора в понедельник, 23 января, заверил генсека НАТО Йенса Столтенберга в поддержке альянса. "Два лидера обсудили важность наших общих ценностей, и министр подчеркнул, что в поисках союзников для защиты этих ценностей Соединенные Штаты всегда начинают с Европы", - сказал официальный представитель американского оборонного ведомства Джефф Дэвис. По его словам, в ходе разговора Мэтттис также заявил о "незыблемой приверженности" Вашингтона НАТО.

Дэвис указал, что Мэттис сделал этот телефонный звонок в первый же день своего пребывания в должности главы Пентагона с тем, чтобы подчеркнуть важность Североатлантического альянса.

Ранее в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп высказывался за сокращение участия своей страны в НАТО. По мнению Трампа, обязательства альянса напрямую связаны с обязательствами отдельных стран - членов НАТО, важнейшее из которых - платить взносы в его бюджет. Если они этого не делают - значит и Соединенные Штаты освобождаются от обязательств оказывать военную помощь членам Североатлантического альянса, заявлял неоднократно республиканец в ходе своей предвыборной кампании.