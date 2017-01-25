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Топливно-энергетический комплекс
Сенат США утвердил Майка Помпео на пост главы ЦРУ
07:42 24.01.2017 |
Сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщается во вторник, 24 января. Его кандидатуру поддержали 67 сенаторов, против высказались 30.
Помпео в 1986 году окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, позднее он служил в армии Соединенных Штатов, затем занимался бизнесом - основал компанию Thayer Aerospace. В 1994 году Помпео получил степень доктора права в Гарвардском университете.
В ноябре 2016 года Помпео принял предложение Дональда Трампа занять должность главы ЦРУ. Помпео поддерживает высказывания американских спецслужб в адрес Кремля, согласно которым российское руководство пыталось повлиять на исход президентских выборов в США.
Комитет сената США поддержал кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря
В тот же день, 24 января, комитет Сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру бывшего главы нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря. Его поддержали 11 членов комитета, против выступили 10 человек. Теперь кандидатуру Тиллерсона должна утвердить вся верхняя палата парламента, ему требуется набрать простое большинство голосов.
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