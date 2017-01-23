Финансовые новости
- |
- 23.01.17
- |
- 22:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Пять фактов о конституционном референдуме в Турции
21:03 23.01.2017 |
Путь для проведения референдума по конституционной реформе, которая должна расширить полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, открыт. В субботу, 21 января, парламент страны одобрил поправки в конституцию, предполагающие переход от парламентской к президентской республике. Теперь эти изменения должны быть одобрены на всенародном референдуме, который должен состояться в конце марта или начале апреля. Между тем поправки, предложенные самим Эрдоганом, вызвали резкую критику со стороны оппозиции. DW собрала главное о реформе и предстоящем референдуме.
Как будет проходить референдум
Проведение конституционной реформы предусмотрено нынешней турецкой конституцией. В ней сказано, что поправки в Основной закон выносятся на референдум, в случае если на голосовании они наберут от 330 до 367 голосов парламентариев, то есть две трети от числа членов парламента. В минувшую субботу за предложенный Эрдоганом пакет реформ проголосовали 339 депутатов.
Уже после голосования президент, по законодательству, может отправить предложение обратно в парламент для повторного рассмотрения. Если этого не происходит и глава государства утверждает поправки (на это у него есть 15 дней), их публикуют в официальном правительственном издании для последующего проведения референдума. Всенародное голосование обычно проходит в первое воскресенье через 60 дней после публикации.
Предстоящий референдум по конституционной реформе будет уже седьмым в истории Турецкой республики. Последний раз всенародное голосование по поправкам к некоторым статьям Основного закона проводилось в 2010 году. Тогда изменения были одобрены. На этот раз голосование, судя по всему, будет проходить в особой ситуации. В Турции действует режим чрезвычайного положения, введенный после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. В начале января он был продлен на три месяца, до 19 апреля. В правительстве уверяют, что "референдум пройдет при любых обстоятельствах" и что его проведение в режиме чрезвычайной ситуации "не вызывает беспокойства". Однако представители оппозиции опасаются, что в этом случае исход голосования не будет отражать волю народа.
За что будут голосовать
В ходе референдума гражданам будет предложено проголосовать за или против утвержденной парламентом конституционной реформы. В случае одобрения поправки к конституции существенно расширят полномочия президента Эрдогана, который традиционно выполнял в основном представительские функции. Он, в частности, сможет объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и высших государственных чиновников и распускать парламент, отмечает агентство Reuters. Кроме того, Эрдоган сможет сохранить свой пост до 2029 года. При этом глава государства одновременно будет и главой правительства, а должность премьер-министра будет упразднена в 2019 году. К тому же он сможет состоять в политической партии, что не разрешено нынешней конституцией. В результате реформы количество членов парламента вырастет с 550 до 600, а минимальный возраст кандидатов в члены законодательного органа снизится с 25 до 18 лет.
Такая конституционная реформа позволит "укрепить законодательную и исполнительную ветви власти и сделать судебную еще более свободной", уверяют в правительстве. Однако представители оппозиции - Народно-республиканской партии (CHP) и Партии демократии народов (HDP), - а также диссиденты внутри ультраконсервативной Партии националистического движения (MHP) подвергли реформу жесткой критике. Они убеждены, что утвержденные парламентом изменения в законодательстве лишь поспособствуют усилению авторитарного режима, в полной мере проявившего себя во время арестов и увольнений после июльского переворота. Эту критику поддержали и многочисленные НКО и политические аналитики.
За что будут агитировать политические партии
В преддверии референдума правящая Партия справедливости и развития (AKP) и националисты из MHP планируют общенациональную кампанию по агитации за конституционную реформу. В свою очередь, диссиденты в рядах MHP и оппозиция будут призывать голосовать против изменений в конституцию. Действующее в стране чрезвычайное положение означает, что митинги и протесты можно проводить только с официального разрешения, поэтому оппозиция делает ставку главным образом на социальные медиа. Видео под названием "Нет президентскому и единоличному режиму" уже бьет рекорды просмотров в соцсетях. В свою очередь, турецкие власти обещают усилить меры безопасности во время референдума, чтобы как можно больше людей пришли голосовать.
Что будет, если турки проголосуют "за"
Если в ходе референдума граждане Турции поддержат конституционную реформу, в стране будет введен переходный период до 2019 года, когда изменения вступят в силу. Сразу после референдума Эрдоган сможет вступить в ряды правящей AKP, сооснователем которой был он сам. В 2019 году пройдут местные, президентские и парламентские выборы. Это положит начало работе новой формы правления.
Эксперты ожидают, что в этот период произойдет масштабное перераспределение мест в парламенте между четырьмя партиями (AKP, CHP, MHP и HDP). Они прогнозируют, что на должность вице-президента будет назначен лидер MHP - ультранационалист Девлет Бахчели. Серьезные изменения могут произойти во всех политических партиях, считают политологи и предупреждают: "Турция движется к хаосу и размежеванию".
Что будет, если конституционную реформу не поддержат
В этом случае пакет реформ будет отложен на неопределенный срок, а в стране, вероятно, возобновятся дебаты по поводу проведения досрочных парламентских выборов. И Эрдоган, и лидер MHP Бахчели говорили о такой возможности в случае провала референдума. Оппозиция, в свою очередь, назвала это шантажом парламентариев, но на проведение досрочных выборов согласилась. По мнению политологов, если турки проголосуют против конституционной реформы, CHP и HDP cмогут усилить свои позиции в новом парламенте, тогда как в MHP обострятся внутренние конфликты.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп подписал указ о выходе CША из Транстихоокеанского партнерства
|Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5% – Госстат
|Кабмин намерен до конца года создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции – Гройсман
|Глава ФГИ предложил создать холдинг стратегических компаний по сингапурскому сценарию
Уже третье десятилетие Фонд государственного имущества Украины остается ведомством, которое хоть и занимается организацией приватизации, но по-прежнему играет попеременно две роли - то инструмента в чужих руках для удовлетворения чьих-то интересов, то стрелочника.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пять фактов о конституционном референдуме в Турции
|Трамп ввел мораторий на прием на работу госслужащих
|Трамп подписал указ о выходе CША из Транстихоокеанского партнерства
|ЕЦБ продолжит QE и в 2018 году - прогноз S&P
|Названы самые влиятельные паспорта мира
|Китай блокирует вывод юаней за границу банками
Банкиры жалуются на то, что ЦБ Китая и SAFE дают им только устные указания по телефону или во время встреч, не предоставляя инструкций в письменной форме. По их словам, SAFE запретил банкам информировать клиентов о том, почему им было отказано в переводе средств за рубеж.
Это интересно
|Задержанного в Испании россиянина обвиняют в создании банковского трояна
|В Лондоне запретят оставлять машины с работающим мотором
|Samsung запатентовала чехол для смартфона, оснащённый собственным экраном E Ink
Корейский гигант запатентовал чехол для смартфона, оснащённый небольшим экраном E Ink, который может использоваться для отображения оповещений, ярлыков или иной полезной информации. Что интересно, данный дисплей располагается не на внешней крышке, а на внутренней части чехла.
|Лондонский суд отказался признать бридж спортом
|Uber выплатит властям США $20 млн за обман водителей
|Новые смартфоны Apple iPhone получат технологию быстрой беспроводной зарядки
|Opel заменил минивэн Meriva кроссовером Crossland X