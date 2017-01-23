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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пять фактов о конституционном референдуме в Турции

21:03 23.01.2017 |

Мир

 

Путь для проведения референдума по конституционной реформе, которая должна расширить полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, открыт. В субботу, 21 января, парламент страны одобрил поправки в конституцию, предполагающие переход от парламентской к президентской республике. Теперь эти изменения должны быть одобрены на всенародном референдуме, который должен состояться в конце марта или начале апреля. Между тем поправки, предложенные самим Эрдоганом, вызвали резкую критику со стороны оппозиции. DW собрала главное о реформе и предстоящем референдуме.

Как будет проходить референдум

Проведение конституционной реформы предусмотрено нынешней турецкой конституцией. В ней сказано, что поправки в Основной закон выносятся на референдум, в случае если на голосовании они наберут от 330 до 367 голосов парламентариев, то есть две трети от числа членов парламента. В минувшую субботу за предложенный Эрдоганом пакет реформ проголосовали 339 депутатов.

Уже после голосования президент, по законодательству, может отправить предложение обратно в парламент для повторного рассмотрения. Если этого не происходит и глава государства утверждает поправки (на это у него есть 15 дней), их публикуют в официальном правительственном издании для последующего проведения референдума. Всенародное голосование обычно проходит в первое воскресенье через 60 дней после публикации.

Предстоящий референдум по конституционной реформе будет уже седьмым в истории Турецкой республики. Последний раз всенародное голосование по поправкам к некоторым статьям Основного закона проводилось в 2010 году. Тогда изменения были одобрены. На этот раз голосование, судя по всему, будет проходить в особой ситуации. В Турции действует режим чрезвычайного положения, введенный после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. В начале января он был продлен на три месяца, до 19 апреля. В правительстве уверяют, что "референдум пройдет при любых обстоятельствах" и что его проведение в режиме чрезвычайной ситуации "не вызывает беспокойства". Однако представители оппозиции опасаются, что в этом случае исход голосования не будет отражать волю народа.

За что будут голосовать

В ходе референдума гражданам будет предложено проголосовать за или против утвержденной парламентом конституционной реформы. В случае одобрения поправки к конституции существенно расширят полномочия президента Эрдогана, который традиционно выполнял в основном представительские функции. Он, в частности, сможет объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и высших государственных чиновников и распускать парламент, отмечает агентство Reuters. Кроме того, Эрдоган сможет сохранить свой пост до 2029 года. При этом глава государства одновременно будет и главой правительства, а должность премьер-министра будет упразднена в 2019 году. К тому же он сможет состоять в политической партии, что не разрешено нынешней конституцией. В результате реформы количество членов парламента вырастет с 550 до 600, а минимальный возраст кандидатов в члены законодательного органа снизится с 25 до 18 лет.

Такая конституционная реформа позволит "укрепить законодательную и исполнительную ветви власти и сделать судебную еще более свободной", уверяют в правительстве. Однако представители оппозиции - Народно-республиканской партии (CHP) и Партии демократии народов (HDP), - а также диссиденты внутри ультраконсервативной Партии националистического движения (MHP) подвергли реформу жесткой критике. Они убеждены, что утвержденные парламентом изменения в законодательстве лишь поспособствуют усилению авторитарного режима, в полной мере проявившего себя во время арестов и увольнений после июльского переворота. Эту критику поддержали и многочисленные НКО и политические аналитики.

За что будут агитировать политические партии

В преддверии референдума правящая Партия справедливости и развития (AKP) и националисты из MHP планируют общенациональную кампанию по агитации за конституционную реформу. В свою очередь, диссиденты в рядах MHP и оппозиция будут призывать голосовать против изменений в конституцию. Действующее в стране чрезвычайное положение означает, что митинги и протесты можно проводить только с официального разрешения, поэтому оппозиция делает ставку главным образом на социальные медиа. Видео под названием "Нет президентскому и единоличному режиму" уже бьет рекорды просмотров в соцсетях. В свою очередь, турецкие власти обещают усилить меры безопасности во время референдума, чтобы как можно больше людей пришли голосовать.

Что будет, если турки проголосуют "за"

Если в ходе референдума граждане Турции поддержат конституционную реформу, в стране будет введен переходный период до 2019 года, когда изменения вступят в силу. Сразу после референдума Эрдоган сможет вступить в ряды правящей AKP, сооснователем которой был он сам. В 2019 году пройдут местные, президентские и парламентские выборы. Это положит начало работе новой формы правления.

Эксперты ожидают, что в этот период произойдет масштабное перераспределение мест в парламенте между четырьмя партиями (AKP, CHP, MHP и HDP). Они прогнозируют, что на должность вице-президента будет назначен лидер MHP - ультранационалист Девлет Бахчели. Серьезные изменения могут произойти во всех политических партиях, считают политологи и предупреждают: "Турция движется к хаосу и размежеванию".

Что будет, если конституционную реформу не поддержат

В этом случае пакет реформ будет отложен на неопределенный срок, а в стране, вероятно, возобновятся дебаты по поводу проведения досрочных парламентских выборов. И Эрдоган, и лидер MHP Бахчели говорили о такой возможности в случае провала референдума. Оппозиция, в свою очередь, назвала это шантажом парламентариев, но на проведение досрочных выборов согласилась. По мнению политологов, если турки проголосуют против конституционной реформы, CHP и HDP cмогут усилить свои позиции в новом парламенте, тогда как в MHP обострятся внутренние конфликты.
По материалам: Deutsche Welle
 

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