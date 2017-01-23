Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлит беспрецедентную программу количественного смягчения (QE) и на 2018 год, полагают эксперты международного рейтингового агентства S&P.

По их мнению, руководство ЕЦБ будет очень осторожным в сворачивании QE, поскольку базовая инфляция, являющаяся менее волатильной, чем общий показатель инфляции, остается разочаровывающей, а темпы роста объемов кредитования - невысокими.

ЕЦБ планирует продолжать выкуп активов в рамках QE на сумму 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно, а с апреля ежемесячный объем выкупа сократится до 60 млрд евро, и программа будет действовать до конца текущего года.

Глава ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе заявил, что будет реализовывать QE до устойчивой корректировки инфляции. При этом программа выкупа активов может быть расширена с точки зрения размера и/или длительности в случае, если перспективы для экономического роста ухудшатся, отметил он.

Экономика еврозоны сохраняет гибкость в условиях готовящегося выхода Великобритании из еврозоны, однако ускорение инфляции в ФРГ вызывает вопрос о том, насколько уместной является дальнейшая реализация QE для германской экономики, пишет газета Financial Times.

"Несмотря на рост давления со стороны ФРГ в плане необходимости подъема ставок в условиях ускорения инфляции, мы ожидаем очень постепенного и осторожного сокращения объемов покупки активов Европейским Центробанком во второй половине этого года, а также дополнительного уменьшения объемов выкупа в первом полугодии 2018 года", - отметил главный экономист S&P по рынка EMEA (Европа, Ближний Восток и Азия) Жан-Мишель Сикс.

В ходе пресс-конференции по итогам очередного заседания ЕЦБ, прошедшего 19 января, М.Драги заявил об отсутствии сигналов стабильного повышения потребительских цен в еврозоне, отметив, что сигналы усиления инфляции, отмеченные за последнее время, обусловлены главным образом ростом стоимости энергоресурсов.

Член правления ЕЦБ Бенуа Кёре заявил в понедельник, что Европейскому Центробанку пока рано отходить от стимулирующих мер, которые должны учитывать экономические условия в основной части еврозоны.

Согласно оценкам Ж.-М.Сикса, ЕЦБ сократит ежемесячный объем выкупа активов в рамках QE до 40 млрд евро во второй половине текущего года. В 2018 году объем выкупа бумаг будет вновь урезан, полагает эксперт.

"Степень этого сокращения будет зависеть от глобальной кредитной конъюнктуры", - отметил он.