Опубликован ежегодный рейтинг паспортов 199 стран мира, исходя из возможности их обладателей путешествовать по миру без виз.

Рейтинг ежегодно публикует портал Passport Index, который оценивает гражданства разных стран по возможности его обладателей свободно перемещаться по миру. В 2017 году первое место заняла Германия, граждане которой могут без виз въезжать в 158 стран мира. Строчкой ниже расположились Швеция и Сингапур с показателем 156. На третьей позиции разместились сразу семь стран - Дания, Финляндия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания и США.

Россия оказалась на 40-м месте рейтинга. Граждане РФ в 2017 году смогут без виз посетить 103 страны. Украина заняла 49-ю строчку, Казахстан - 59-ю, Беларусь - 60-ю. В самом конце списка расположились такие страны, как Сомали, Сирия, Ирак, Пакистан и Афганистан.

В рейтинге самых привлекательных паспортов от компании Henley&Partners также лидирует Германия.

ТОП-10 рейтинга самых влиятельных паспортов мира:

1. Германия

2. Швеция, Сингапур

3. Дания, Финляндия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, США

4. Италия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Люксембург, Португалия, Швейцария, Япония

5. Малайзия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия

6. Греция, Южная Корея, Австралия

7. Чехия, Исландия

8. Венгрия

9. Мальта, Польша

10. Словения, Словакия, Литва, Латвия