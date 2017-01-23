Китайские регуляторы блокируют операции банков по выводу юаней из страны, чтобы устранить одну из немногих лазеек, оставшихся при новом строгом режиме контроля над оттоком капитала, сообщает Financial Times.

Ужесточение является еще одной проблемой для более широкой стратегии правительства Китая по интернационализации своей валюты - цель, которая отошла на второй план по сравнению со стабилизацией оттока капитала и падения юаня к доллару.

По словам нескольких источников FT, знакомых с введенными в этом месяце правилами, банки в Шанхае должны "импортировать" 100 юаней за каждые 100 юаней, которые они позволят клиенту вывести за границу. Таким образом, банки должны гарантировать, что чистого оттока китайской валюты не произойдет. Шанхайским банкам было разрешено допускать вывод 160 юаней за границу за каждые 100 юаней, которые они возвращают в Китай.

Для банков в Пекине ввели еще более жесткие правила: банки должны "импортировать" 100 юаней за каждые 80 юаней, которые они переводят за рубеж по поручению клиентов. Таким образом, кредитные организации должны обеспечить чистый приток капитала. Народный банк Китая отказался комментировать эту информацию.

Китайские регуляторы были обеспокоены относительно быстрым снижением юаня по отношению к доллару, которое они замедлили путем продажи валютных резервов страны. Чтобы сохранить валютные резервы Китая, которые составили лишь более $3 трлн в конце прошлого года, Центральный банк и Государственное валютное управление КНР (SAFE) в последние месяцы ввели ряд мер для контроля над движением капитала.

В ноябре Народный банк Китая и SAFE ввели более строгие процедуры проверки китайских компаний, которые хотят переводить иностранную валюту для зарубежных приобретений.

Вывод юаней за пределы материкового Китая, где они могут быть обменены на иностранную валюту, был единственный способом избежать новых ограничений на движение капитала. Такие переводы также согласовались с желанием Пекина продвигать юань в качестве международной валюты, поощряя компании использовать их для осуществления торговых операций, погашения займов акционеров и выплаты дивидендов.

"Китайские импортеры испытывают трудности с оплатой торговых счетов в юанях", - сказал один из источников.

По данным NSBO, чистый отток юаней из Китая превысил 265 млрд юаней ($38,5 млрд) в сентябре, но затем резко сократился, поскольку китайские регуляторы закрыли лазейку. "Использование юаня для международных операций, что применялось для уклонения от контроля за движением капитала, резко сократилось (в декабре) до минимума с сентября 2015 года", - отмечается в сообщении NSBO.

Банкиры жалуются на то, что ЦБ Китая и SAFE дают им только устные указания по телефону или во время встреч, не предоставляя инструкций в письменной форме.

По их словам, SAFE запретил банкам информировать клиентов о том, почему им было отказано в переводе средств за рубеж. При этом регулятор проверяет чистый приток юаней еженедельно, тогда как раньше это делалось ежемесячно.

"Нам приходится говорить клиентам: "Извините, мы не можем позволить вам осуществить перевод", - сказал FT один из банкиров. - Но очевидно, что клиенты знают, что происходит. Это не секрет".