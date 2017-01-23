Китай создал фонд объемом 100 млрд юаней ($14,56 млрд) для поддержки инвестиций в сфере интернет-технологий, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНР "Синьхуа".

В столице КНР состоялась церемония учреждения новой финансовой организации - китайского инвестиционного фонда интернет-коммуникаций, размер активов которого составит 100 млрд юаней ($14,5 млрд).

Мероприятие проходило при участии представителей Министерства финансов Китая, госслужб, осуществляющих контроль над сетевым пространством страны. Среди учредителей - "Промышленно-торговый банк Китая", ведущие мобильные операторы, малые инвестиционные банки страны.

Фонд создан при поддержке правительства Китая и будет направлен на превращение Китая в главного игрока на рынке интернет-технологий, говорится в сообщении. В течение 13-й пятилетки Китай намерен, среди прочего, увеличить технические возможности контроля над киберпространством и продвигать "многостороннюю, прозрачную и демократичную международную систему" по управлению интернетом.

Первая часть финансового обеспечения фонда в размере 30 млрд юаней уже получена от крупных банков и телекоммуникационных фирм, в том числе ICBC, China Mobile и China Unicom. Компании, которые получат инвестиции из этого фонда, смогут рассчитывать на кредиты совокупным объемом до 150 млрд юаней.

Компании, финансируемые фондом, получат до $21 млрд в виде кредитов. Ранее Китай сообщил о планах инвестировать $174 млрд в интернет-инфраструктуру в период с 2016 по 2018 гг. Средства пойдут на развитие интернет-проектов, в основном на улучшение предоставления широкополосного интернета и мобильной связи.

Также правительство Китая планирует к 2020 г. увеличить прибыль сферы предоставления телекоммуникационных услуг и реализации программного обеспечения (ПО) до 8 трлн юаней (около $1,2 трлн).

Согласно информации Министерства промышленности и информатизации КНР средний рост прибыли в отрасли с 2016 по 2020 гг. должен составлять более 13%. Также власти, согласно сообщению ведомства, будут поддерживать развитие компаний, ведущих разработки программного обеспечения, а также компаний в сфере телекоммуникаций.