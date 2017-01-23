Президент США Дональд Трамп заявил, что у него уже намечены встречи с премьером Канады Джастином Трюдо и главой мексиканского государства Энрике Пенья Ньето, направленные на пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Документ регулирует торговые отношения между тремя странами.

Переговоры с мексиканским лидером по вопросам NAFTA, безопасности и иммиграции запланированы на 31 января, сообщил Трамп, обращаясь к сотрудникам аппарата Совета национальной безопасности Белого дома. "Думаю, мы придем к хорошим результатам", - заверил он.

Точной даты встречи с главой правительства Канады обозначено не было, однако у президента США уже состоялся телефонный разговор с ним. Как ожидается, диалог будет запущен "в ближайшее время", сообщает AFP со ссылкой на транскрипт разговора.

Энрике Пенья Ньето также уже переговорил по телефону с Джастином Трюдо в преддверии встреч с американским лидером, сообщили в пресс-службе канадского премьера.

Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп высказывал мнение, что NAFTA, регулирующее торговые отношения между США, Канадой и Мексикой, - "это худшая торговая сделка, когда-либо заключенная" Вашингтоном. "Я бы вышел из NAFTA в один момент", - заверял тогда политик.