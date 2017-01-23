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В Турции одобрили пакет поправок о переходе к президентской республике
08:45 23.01.2017 |
Парламент Турции одобрил «финальные» поправки в Конституцию страны, предполагающие введение президентской формы правления, сообщает агентство Anadolu.
По его информации, законодатели изучили и приняли пункты поправок под номерами 15, 16, 17 и 18, после того как в пятницу, 20 января, были одобрены статьи с 8-й по 14-ю.
Рассмотренные «финальные» пункты, по данным Anadolu, касались годового бюджета, «удаления» Совета министров, положений о президентских и парламентских выборах, а также правила, которое позволяет президенту сохранить его связи с политической партией.
Поправки, как отмечает агентство, поддержали 339 депутатов из 488, участвовавших в голосовании. Его результаты, как пишет Anadolu, представители правящей турецкой Партии справедливости и развития «приветствовали стоя». Именно ими поправки были подготовлены и внесены в Великое национальное собрание Турции.
Теперь, как отмечает агентство, документ из 18 статей после подписания президентом будет вынесен на референдум.
Ранее, 13 января, парламент Турции одобрил статьи 7 и 8, касающиеся полномочий президента. В соответствии с ними могут будут расширены полномочия президента Турции, а также изменены требования к кандидатам на высший пост. Так, глава государства может получить возможность назначать и снимать с постов министров, а также лишать должности членов Верховного суда. Кроме того, поправками снимается требование о невозможности одновременного пребывания на посту президента и председательства в политической партии.
Прежде, 30 декабря, проект конституционной реформы был одобрен парламентским комитетом Турции.
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