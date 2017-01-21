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Опубликован рейтинг городов по объему инвестиций в коммерческую недвижимость
21:15 20.01.2017 |
Специально ко Всемирному экономическому форуму, проходящему в Давосе (Швейцария), эксперты компании JLL подготовили традиционное исследование мирового рынка прямых инвестиций в коммерческую недвижимость и составили рейтинг городов по объему сделок.
Несмотря на экономическую неопределенность и геополитические вызовы, активность инвесторов на мировом рынке недвижимости остается высокой. По прогнозу экспертов JLL, глобальный объем инвестиционных сделок с коммерческой недвижимостью увеличится с $650 млрд по итогам 2016 года до $700 млрд в 2017 году, восстановившись до уровней 2014-2015 годов.
По данным JLL, основным инвестиционным рынком недвижимости в мире являются США: именно в этой стране расположены 16 из топ-30 городов по объему прямых инвестиций в сектор коммерческой недвижимости.
Абсолютным лидером в топ-30 мировых городов по объему прямых инвестиций в сектор коммерческой недвижимости второй год подряд является Нью-Йорк ($33,1 млрд за первые три квартала 2016 года). Объем инвестиционных транзакций в Нью-Йорке почти вдвое превышает показатель Лондона, занимающего второе место списка. На третью позицию поднялся Лос-Анджелес: продемонстрировав рост на 22%, до $15,7 млрд за счет увеличения объема иностранных инвестиций, город обогнал прежних фаворитов - Париж и Токио (четвертое и пятое места соответственно).
Несмотря на некоторое снижение объема сделок, Вашингтон (6) и Чикаго (8) сохранили свои позиции в списке 12-ти крупнейших инвестиционных рынков. В свою очередь Сан-Франциско, занимавший на протяжении последних лет ведущие позиции, покинул верхнюю часть списка из-за сокращения объема транзакций на 46%.
Хотя в 2016 году Москва не вошла в топ-30 крупнейших инвестиционных рынков, за прошедший год российская столица улучшила свои позиции, поднявшись с 54-го на 33-е место, свидетельствуют данные JLL.
ТОП-10 городов по объему прямых инвестиций в коммерческую недвижимость:
1. Нью-Йорк
2. Лондон
3. Лос-Анджелес
4. Париж
5. Токио
6. Вашингтон
7. Сеул
8. Чикаго
9. Гонконг
10. Сингапур
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