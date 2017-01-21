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Топливно-энергетический комплекс
Рост экономики Китая упал до самого низкого уровня с 1990 года
17:57 20.01.2017 |
Рост экономики Китая в четвертом квартале 2016 года составил 6,8 процента, а в целом за год - 6,7 процента. Об этом сообщило в пятницу, 20 января, статистическое ведомство в Пекине.
Это - самый низкий показатель экономического роста КНР с 1990 года. Хотя эксперты усматривают в этих данных признак стабилизации второй по величине экономики мира, они предупреждают, что нынешняя модель роста ненадежна. Рост китайского ВВП слишком сильно зависит от правительственных мер по стимуляции экономики указывается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Если же в Китае будет продолжаться стремительный рост кредитования и власти не станут решительнее бороться с высокими долгами предприятий, экономике грозит "сильное ослабление", предупреждает МВФ.
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