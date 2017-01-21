Турция больше не считает отставку президента Сирии условием прекращения войны. Нужно выдвигать реалистичные требования, заявил вице-премьер Мехмет Шимшек накануне переговоров в Астане. Ранее на отставке Башара Асада настаивала и Анкара, и повстанцы.

Анкара больше не может настаивать на точке зрения, что сирийский конфликт нельзя урегулировать без участия президента Асада, сказал Шимшек, выступая на экономическом форуме в Давосе. При этом он подчеркнул, что вина за продолжающуюся почти шесть лет войну, которая унесла жизни сотен тысяч человек, "полностью лежит на Асаде", передает Би-Би-си.

Турция на протяжении последних лет выступала за уход сирийского президента от власти и поддерживала повстанцев, которые борются с его режимом. Однако, как сказал турецкий вице-премьер, его страна должна быть реалистичной, "поскольку на деле ситуация резко изменилась".

"Мы должны быть прагматиками, реалистами", - цитирует Шимшека агентство Рейтер.

Заявление турецкого вице-премьера прозвучало за несколько дней до начала мирных переговоров по Сирии, запланированных на 23 июня в Астане. Инициатором встречи стали Россия и Турция, а также Иран.

В конце декабря власти трех стран добились заключения соглашения о прекращении огня между правительственной армией и сирийскими повстанцами, а еще раньше Россия и Турция смогли организовать эвакуацию повстанцев из осажденного Алеппо.

На прошлой неделе большинство повстанческих группировок согласились отправить делегацию в столицу Казахстана. В заявлении повстанцев подчеркивалось, что они хотят вести переговоры о соблюдении армией Асада режима перемирия, по гуманитарным вопросам и об освобождении заключенных, а не о политических договоренностях.

Сам Асад в интервью японскому телеканалу TBS также усомнился, что на переговорах в Астане состоится политический диалог. Ранее Асад говорил журналистам, что прежде чем ставить вопрос о его отставке, нужно обсудить возможные изменения в конституцию страны.

Все предыдущие попытки провести мирные переговоры оказывались безуспешными, так как главным условием урегулирования конфликта в Сирии повстанцы называли безоговорочную отставку Асада. До сих пор их позицию поддерживала Турция. Россия же неоднократно заявляла, что ведет военную операцию в Сирии с разрешения легитимных властей и что судьбу Асада "должен решать сирийский народ".

На позицию Турции могло повлиять сближение с Россией, состоявшееся в прошлом году. Москве и Анкаре удалось согласовать ряд спорных вопросов, в том числе об участии в мирных переговорах США. Первым об этом объявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, а накануне приглашение представителям США подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.

Кроме того, в среду Россия и Турция впервые вместе нанесли авиаудары по позициям "Исламского государства" (запрещено в России) в сирийской провинции Алеппо.