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Йеллен поддерживает плавное повышение процентных ставок ФРС, ее не тревожит усиление инфляции
09:20 20.01.2017 |
Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь выступила в поддержку плавного и постепенного повышения процентных ставок американского ЦБ, подчеркнув, что Федрезерв успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики.
"Я считаю благоразумным корректировать денежно-кредитную политику постепенно с течением времени", - заявила она в ночь на пятницу в Стэнфордском институте исследований экономической политики в Калифорнии.
По мере приближения ФРС к целевым показателям занятости и инфляции "возникает естественный вопрос, не отстает ли денежно-кредитная политика от экономики, и, на мой взгляд, краткий ответ на него - "нет", продолжила она.
Глава ФРС выступила с речью уже во второй раз на этой неделе и менее чем за сутки до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Дж.Йеллен обратила особое внимание на сомнения, связанные с прогнозом плавного повышения процентных ставок, поскольку налогово-бюджетная политика остается важнейшим фактором неопределенности: темпы, объемы, сроки и структура изменений, которые намерена внести новая администрация остаются совершенно неясными, а их потенциальное влияние на экономику оценивается экспертами по-разному.
В настоящее время перегрева на рынке труда и в экономике США в целом нет, отметила Дж.Йеллен, добавив, что считает маловероятным быстрое формирование такого феномена по ряду причин.
По словам председателя ЦБ США, сообщения о том, что компании не могут найти квалифицированных работников, не являются доказательством "серьезного дефицита рабочей силы", а рост заработной платы недостаточен для того, чтобы говорить о перегреве рынка труда.
Базовая инфляция усиливается в основном из-за последствий ранее наблюдавшихся колебаний доллара, а не повышательного давления в силу нехватки ресурсов и их активного использования, считают в ФРС.
В декабре Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) поднял обе границы целевого диапазона процентных ставок на 25 базисных пунктов - до 0,50-0,75%. В 2017 году руководители ФРС ожидают еще трех подобных повышений, и Дж.Йеллен ясно дала понять, что всецело поддерживает эту позицию.
Вместе с тем Федрезерву предстоит сложный выбор - когда именно повышать ставки и стоит ли менять темпы повышения, добавила она.
Длительный перерыв между двумя повышениями может заставить Федрезерв позднее увеличивать процентные ставки более быстрыми темпами, что может пагубно сказаться на финансовых рынках и привести к очередной рецессии, отметила глава ФРС.
Следующее заседание Федрезерва состоится 31 января - 1 февраля.
По данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, почти все участники рынка ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне - 0,50-0,75%. Экономисты, участвовавшие в опросах Financial Times, The Wall Street Journal и других изданий, также не ожидают изменения ставки.
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