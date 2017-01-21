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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Политический кризис в Гамбии: что будет дальше?

17:21 19.01.2017 |

Мир

 

Срок полномочий президента Гамбии истек в ночь со среды на четверг, а сам Яхья Джамме отказался покидать свой пост. Власти граничащего с Гамбией Сенегала уже выразили готовность вторгнуться на территорию соседнего западно-африканского государства с целью разрешить политический кризис.

Почему на границе Гамбии войска?

ЭКОВАС Би-Би-си - Экономическое сообщество западноафриканских государств - уполномочило Сенегал, который почти полностью граничит с Гамбией со всех сторон, возглавить военное вмешательство, но только в крайнем случае и при поддержке Совета Безопасности ООН.

Среда должна была стать последним официальным днем Яхья Джамме на посту президента страны, который он занимал последние 22 года после военного переворота в 1994 году, но неожиданно проиграл выборы в конце прошлого года. Парламент продлил его президентство еще на три месяца.

Сенегал поставил Джамме ультиматум уйти в отставку не позже чем в полночь со среды на четверг по Гринвичу, что тот сделать отказался.

В ночь со среды на четверг в столицу Сенегала прилетел президент Мавритании Мохаммед Ульд Абдель Азиз, чтобы также участвовать в переговорах по урегулированию кризиса.

Днем раньше агентство Рейтер цитировало слова представителя сенегальской армии полковника Абду Ндиайе: "Если никакого политического решения не будет найдено, мы вмешаемся".

Нигерия также направила самолеты и войска в Сенегал и передислоцировала военный корабль.

Сенегал, как сообщается, распространил проект резолюции Совета Безопасности ООН, который в случае одобрения, позволит ЭКОВАС принимать "все необходимые меры", чтобы заставить Джамме уйти в отставку.

Каково значение чрезвычайного положения?

В свой предпоследний официальный день на посту Джамме заявил о введении чрезвычайного положения. Это воспринимается как попытка сохранить за собой президентский пост и власть в стране.

В заявлении говорится, что чрезвычайное положение будет препятствовать вакууму власти, пока Верховный суд будет рассматривать юридические претензии Джамме к результатам декабрьских выборов. Но заседания суда не смогут начаться как минимум до мая 2017 года из-за отсутствия судей, которые должны быть предоставлены западноафриканскими соседями Гамбии.

По мнению аналитиков, этот шаг, наряду с увеличением срока его полномочий парламентом, показывает, что Джамме не готов отдавать власть и урегулировать политический кризис.

Где находится новый избранный президент Адама Бэрроу?

Адама Бэрроу находится в Сенегале. Избранный президент, перед тем, как Джамме объявил о введении чрезвычайного положения, выражал уверенность, что его инаугурация все-таки произойдет в четверг, как и планировалось.

Предполагалось, что инаугурацию проведут на национальном стадионе в Бакау, но учитывая последние шаги Джамме, сомнительно, что этот план будет реализован.

 Адама Барроу (слева) пока остается в Сенегале. Церемония инаугурации, как планировалось, должна состояться 19 января

Неизвестно, кто должен был бы приводить к присяге нового президента. В прошлом это делал главный судья страны, но по словам юристов, церемонию может провести любой уполномоченный на совершение юридических действий.

Как жители Гамбии реагируют на президентский кризис?

В столице Гамбии Банжуле ситуация напряженная, есть опасения, что политический конфликт будет нарастать. Контрольно-пропускные пункты по всему городу укомплектованы хорошо вооруженными силами безопасности.

Тысячи людей бежали в соседние страны или сельские районы, опасаясь вспышек насилия. До объявления чрезвычайного положения коалиция Бэрроу призвала гамбийцев "проявлять сдержанность, соблюдать верховенство закона и не реагировать на провокации".

Корреспондент Би-би-си Умару Фофана, который находится в Банжуле, сообщает, что люди ошеломлены происходящим. Они запасаются пищей и водой и молятся за мирное урегулирование.

Какова позиция Джамме?

Джамме первоначально было признал, что его соперник победил на выборах, но позже передумал и заявил, что в отставку не уйдет.

Он подал заявление в Верховный суд, оспаривая результаты выборов, и теперь утверждает, что пока идет судебный процесс, вступление Бэрроу в должность будет неконституционным.

Почему Джамме отказывается покинуть свой пост?

Джамме утверждал, что в избирательном процессе были допущены нарушения, а некоторых из его сторонников не допустили на избирательные участки.

Избирательная комиссия признала, что некоторые из первоначально опубликованных результатов содержали ошибки, но тем не менее назвала Бэрроу победителем на выборах.

Джамме заявил, что он останется на посту до тех пор, пока не будут проведены новые выборы. Сохранение власти дает ему также гарантии, что он не будет привлечен к суду в Гамбии за предполагаемые злоупотребления, совершенные во время его правления.

Как реагируют на происходящее союзники Джамме?

Министры продолжают бежать из правительства Джамме. Четыре члена кабинета, включая министров финансов и иностранных дел, подали в отставку во вторник. К ним присоединились еще двое, ушедших на прошлой неделе в связи с отказом президента признать поражение на выборах.

Один из ушедших в отставку министров - бывший директор по информационным технологиям Шериф Бояанг, считает, что аргументы Джамме имеют лишь видимость конституционализма, а на самом деле были попыткой пренебречь волеизъявлением народа Гамбии. Международное сообщество встало на сторону Бэрроу, считая, что он выиграл честно.

Главнокомандующий армии страны заявил о своей верности Джамме. Элитные армейские части также лояльны Джамме, но другие части войск могут быть менее лояльны. Работающие в Гамбии журналисты сообщают, что некоторые из них недовольны последними событиями и хотят мирного урегулирования.

Что происходит в Верховном суде?

Судьи из Нигерии и Сьерра-Леоне были наняты, чтобы услышать ходатайство об отмене результатов выборов, но им еще только предстоит прибыть в Банжул.

Гамбийский главный судья Эммануэль Фагбенл заявил, что суд не сможет быть созван раньше мая, и, возможно, даже раньше ноября, потому что нигериец, который должен выступать в качестве президента суда, ближайшие месяцы занят.

 Нигерийский лидер (на фото справа) в пятницу посетил столицу Гамбии Банжул, но по всей видимости не стал уговаривать Джамме сложить полномочия

Как кризис может быть разрешен?

Бэрроу дистанцировался от комментариев, сделанных другими представителями оппозиции, предполагавшими, что Джамме может быть привлечен к ответственности за якобы имевшиеся злоупотребления властью.

По словам Бэрроу, Джамме будут почитать и он получит все привилегии бывшего главы государства, если уйдет в отставку.

Джамме, однако, как говорят аналитики, вряд ли поверит неожиданно примирительному тону своего противника.

Другой вариант, предложенный нигерийскими депутатами, предоставить убежище Джамме в какой-то другой африканской стране, где он сможет наслаждаться жизнью пенсионера. Так как жена Джамме из Марокко, эта страна рассматривается в качестве альтернативы Нигерии в случае такого варианта.

Третий вариант проистекает из объявленного Джамме чрезвычайного положения. При отсутствии четкого решения суда Джамме пытается цепляться за власть при поддержке армии, в ожидании военного вмешательства со стороны региональных сил.
 

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