Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне или ниже в течение длительного времени, надолго после завершения программы количественного смягчения (QE), заявил председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Он сказал, что ЕЦБ будет реализовывать QE до устойчивой корректировки инфляции. При этом программа выкупа активов может быть расширена с точки зрения размера и/или длительности в случае, если перспективы для экономического роста ухудшатся.

По итогам заседания в четверг ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры QE. Ее объем составляет 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно, с апреля он сократится до 60 млрд евро в месяц и будет действовать до конца текущего года или далее, в случае необходимости.

"Совет управляющих банка будет действовать, используя все инструменты, находящиеся в нашем распоряжении, - сказал М.Драги. - В частности, если перспективы станут менее благоприятным или если финансовые условия станут несовместимыми с дальнейшим движением вперед к устойчивой корректировке инфляции, мы готовы увеличить нашу программу выкупа активов с точки зрения размера и/или длительности".

Инфляция в еврозоне, рассчитанная по стандартам Евросоюза (индекс HICP), в декабре составила 1,1% в годовом выражении, по данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Таким образом, темпы роста цен резко усилились по сравнению с 0,6% в ноябре и оказались максимальными с сентября 2013 года.

Глава ЕЦБ отметил в ходе выступления, что он не видит стабильного повышения потребительских цен. В основном ускорение подъема потребительских цен обусловлено сильным повышением стоимости энергоресурсов.

При этом он ожидает более плавного роста инфляции в среднесрочной перспективе за счет мер денежно-кредитной политики и ожидающегося экономического восстановления.

Также М.Драги указал на сохранение понижательных рисков для экономики.

Члены руководства центробанка на прошедшем заседании не обсуждали вопрос сворачивания QE, подчеркнул он.

Также глава ЕЦБ сообщил, что были согласованы детали выкупа бумаг по ставке ниже депозитной, которая будет обнародована позднее в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вышел "в плюс" в ходе выступления М.Драги после снижения в начале торговой сессии. На 17:03 МСК прирост индикатора составлял 0,09%.

Напротив, курс евро перешел к снижению и сейчас находится в районе $1,0604 против $1,0674 после завершения заседания ЕЦБ и $1,0630 на закрытие рынка в среду.