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Трамп заплатил $25 млн по делу о мошенничестве
За два дня до приведения к присяге избранному президенту США Дональду Трампу пришлось раскошелиться более чем на $25 млн для урегулирования судебного процесса по трем искам о мошенничестве, касающемся Университета Трампа, передает CNN Money.
Адвокаты истцов рассказали, что средства поступили в среду. Достичь урегулирования всех претензий удалось в ноябре 2016 г. после президентских выборов в США. Это позволило не привлекать самого Трампа к даче показаний в суде.
Университет Трампа появился в 2005 г., его основная функция заключалась в проведении семинаров, где студентам рассказывали о том, как разбогатеть в сфере недвижимости, и о техниках удачного инвестирования. В 2010 г. недовольные обучением студенты начали судиться с университетом, а уже в 2011 г. он был закрыт.
Учащиеся потом рассказали, что им был обещан доступ к частным вариантам финансирования, однако никакого эффекта от обучения не было, так что они пришли к выводу, что обучение было обычным мошенничеством. Начальные семинары были бесплатными, но затем у учащихся начали требовать оплату для продолжения занятий.
Кроме того, в рекламе университета было указано, что Трамп лично отбирал бизнес-инструкторов, но, по словам самих студентов, это не соответствовало действительности. В конечном итоге многие заплатили десятки тысяч долларов, но инвестиции так и не окупились.
Один год обучения, по существу, представлял собой трехдневный семинар стоимостью $1495, говорится в судебных документах. А непосредственное "наставничество" стоило $10 тыс. Программы самого высокого уровня Gold Elite стоили уже $35 тыс.
После урегулирования стало известно, что $21 млн получат 7 тыс. бывших студентов "учебного заведения" по двум искам в Калифорнии. Им вернут по крайней мере половину потраченных на "обучение" деньги. Оставшиеся $4 млн уйдут по иску генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнейдермана.
В университете не признали вину в мошенничестве, а денежное соглашение объяснили тем, что избранному президенту оно позволит сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях в качестве главы Белого дома.
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