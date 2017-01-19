Суд в Сеуле отказался выдать ордер на арест фактического главы Samsung Group, вице-председателя концерна Ли Чжэ Ёна по делу о коррупции в окружении президента Пак Кын Хе. "После изучения содержания и хода расследования трудно признать необходимость ареста на нынешнем этапе", - говорится в сообщении Центрального районного суда южнокорейской столицы, распространенном в четверг, 19 января.

На прошлой неделе в течение 22 часов проводился допрос Ли, с вечера 18 января он находился под стражей в ожидании решения суда.

Арестовать Ли Чжэ Ёна потребовала 16 января прокуратура Южной Кореи; следствие подозревало его во взяточничестве, растрате и даче ложных показаний на фоне расследования коррупционного скандала вокруг отстраненного от власти президента страны Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ёна называют "наследником" председателя корпорации Samsung Ли Гын Хи, который после инфаркта находится в больнице с 2014 года.

Сомнительный контракт с немецкой компанией

Вице-председатель группы Samsung подозревается в том, что управляемый им концерн в 2015 году подписал контракт на 18 миллионов долларов с зарегистрированной в Германии компанией, которая принадлежит центральной фигурантке коррупционного скандала Цой Сун Силь, приближенной президента Пак Кын Хе.

Как считает прокуратура, эти средства были предоставлены в качестве благодарности за поддержку слияния двух филиалов концерна (Cheil Industries и Samsung S&T), которую под давлением президентской администрации оказал государственный пенсионный фонд NPS. Главе пенсионного фонда Мун Хён Пхё тоже предъявлены обвинения в коррупции. Он был задержан месяц назад. NPS является одним из крупнейших акционеров Samsung.

Цой Сун Силь обвиняют также в давлении на крупнейшие компании страны с целью выделения денег для двух некоммерческих фондов, возглавляемых ею, в том числе и для личного обогащения. Samsung признал, что внес вклад в два частных фонда Цой Сун Силь, но отрицает, что этот факт как-то связан со слиянием его филиалов.