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Топливно-энергетический комплекс
В Финляндии могут ввести плату за пользование дорогами
18:59 18.01.2017 |
Министерство транспорта Финляндии предлагает ввести плату за пользование автомобильными дорогами.
Об этом сообщает Yle со ссылкой на документы получила финского министерства транспорта, которые попали в распоряжение издания.
В частности, в рапорте министерства говорится о том, что "предлагается создать специальную компанию, которая будет управлять дорожной сетью и взимать плату с владельцев автомобилей".
Известно, что изначально плата за пользование автодорогами будет внедрена за определенный промежуток времени.
"Сначала плата будет зависеть от срока пользования дорогами. Это будет фиксированная сумма за неделю, месяц или год. В среднем годовой тариф составит 539 евро. Величина тарифа будет определяться, исходя из уровня выбросов CO2", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает Yle, в докладе финского Минтранса особо отмечается, что оплата будет осуществляться без риска для сохранения тайны личных данных.
"В дальнейшем возможен переход к системе оплаты на основе километража. В правительстве Финляндии планируют, что на более поздней стадии реформы частные операторы могут предлагать автомобилистам пакеты на основе километража. Это возможно, когда на рынке услуг будет достаточная конкуренция. В то же время геолокация автомобиля всегда будет требовать согласия со стороны автомобилиста", - указывается в правительственном докладе.
Министерство транспорта предлагает перейти к новой системе управления автодорогами уже с начала 2018 года. Железнодорожные и водные пути предлагают перевести на новую систему с 2019 года.
"Министр транспорта Анне Бернер (Центр) должна представить доклад завтра. После этого законопроект будет отправлен в профильные министерства для получения экспертной оценки", - сообщает Yle.
Также издание отмечает, что решения по реформе должны быть приняты весной, во время рассмотрения проекта бюджета на 2018 год. В парламент законопроект поступит в сентябре 2017 года.
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