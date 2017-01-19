В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая. Состав отправился 1 января из китайской провинции Чжэцзян на самом востоке КНР - то есть путешествие через всю Евразию заняло у него ровно 18 дней.

Как сообщает Би-Би-си, путь поезда пролегал через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию. Бельгию и Францию. Всего за эти 18 дней состав преодолел почти 12 тысяч километров.

Груз поезда состоял в основном из одежды и других товаров широкого потребления, произведенных в Китае. Всего он доставил в Британию 34 контейнера товаров.

Ожидается, что поезда по этому маршруту будут отправляться еженедельно. Авторы идеи отмечают, что доставлять груз поездом быстрее, чем по морю, и дешевле, чем самолетом.

Уточняется, что на дорогу из Китая до Британии у поезда уходит на 30 дней меньше, чем у грузового судна, а обходится такое путешествие в пять раз дешевле, чем отправка одного самолета.

Британия стала 18-й европейской страной, с которой КНР установил прямое железнодорожное сообщение, а Лондон - 15-й европейской столицей, куда курсируют регулярные грузовые поезда из Китая.

В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках многомиллиардного государственного проекта "Новый шелковый путь". К июню 2016 года из Китая в Европу пришел 1881 состав.

Составы отправляются и в обратном направлении. Из Европы в Китай в прошлом году ушли 502 грузовых поезда. Из Германии они везли мясные продукты, из Франции - вина, а из России - древесину.

Всего поезда из Китая используют 40 железнодорожных маршрутов в разные европейские города. В 2015 году объем китайского экспорта составил 2,27 трлн долларов, сократившись с 2,34 трлн в 2014 году, а экономический рост за тот же период стал самым низким за последние 25 лет.