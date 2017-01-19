Майя Ункури



"Я очень удивилась, когда получила это письмо, и отнеслась к нему довольно скептически", - говорит Лииса Ронкайнен, одна из 2 тысяч безработных в Финляндии, которым, в рамках эксперимента, правительство решило предоставить базовый доход без каких-либо условий.

26-летняя Лииса из Хельсинки уже полгода ищет работу и живет на пособие по безработице.

"Хотя с базовым доходом я буду получать всего лишь на 36 евро в месяц больше, я всегда поддерживала эту идею, и было приятно оказаться в числе избранных для этого эксперимента", - говорит она.

Сторонники идеи базового дохода часто утверждают, что это поможет в борьбе с бедностью, а также сократит бюрократию, связанную с социальными программами.

Но финское управление социального страхования Kela решило предоставлять базовый, не облагающийся налогами доход в 560 евро в месяц для того, чтобы проверить теорию, согласно которой получающие эти деньги безработные будут чаще соглашаться на временную работу.

В Финляндии 213 тыс. безработных - уровень безработицы тут выше, чем в соседних скандинавских странах. Общая численность работающего населения Финляндии составляет почти 2,5 млн человек.

Краткосрочные контракты и временная работа в последнее время стали одной из главных характеристик рынка труда в Финляндии.

Существующая система социального обеспечения устроена так, что во многих случаях безработным нет смысла соглашаться на временную или малооплачиваемую работу, так как им сразу уже урезают пособия.

"Каждый евро, заработанный человеком, сокращает размер его социальных пособий", - говорит Олли Кангас, глава отдела Kela по связям с общественностью.

"В некоторых случаях безработные просто боятся, что не смогут получать пособия в будущем, если согласятся на временную работу", - говорит он.

Эксперимент с базовым доходом основан на идее о том, что он будет неизменным, вне зависимости от того, зарабатывает человек еще что-то или нет. 560 евро в месяц - деньги небольшие, но это должно стать началом процесса выхода из бедности.

"Правительство хочет понять, можно ли избавиться как минимум от самых основных препятствий на пути поиска работы", - говорит Олли Кангас.

Власти Финляндии произвольно выбрали две тысячи человек из числа безработных, получающих самые низкие пособия. Сумма базового дохода для этих людей мало отличается от того, что они получали путем пособий.

Разница состоит в том, что теперь они будут получать эти деньги, не заполняя никаких прошений и анкет, и будут продолжать их получать в течение двух лет, вне зависимости от того, найдут они работу или нет.

Лиисе Ронкайнен, ищущей работу вот уже шесть месяцев, эта идея нравится.

"Теперь, если я смогу получать зарплату в дополнение к базовому доходу, я буду еще усерднее стараться найти работу", - говорит она.

Юха Ярвинен, сидящий без работы уже пять лет, тоже рад - он теперь надеется открыть собственный бизнес.

"Для меня базовый доход означает, что я смогу вырваться из рабства и почувствовать себя полноценным гражданином", - говорит он.

Многие страны с интересом следят за этим финским экспериментом, чтобы понять, как безработные будут поступать при появлении возможности устроиться на работу, если у них будет гарантированный базовый доход.

Некоторые могут пойти учиться, другие - поменять карьеру, чтобы лучше подходить потенциальным работодателям. Третьи могут решить открыть собственный бизнес.

Но, само собой, существует и риск того, что некоторые просто обрадуются и вообще перестанут искать работу или будут работать как можно меньше.

Бюрократия

Ни один из избранных для участия в этом эксперименте финских безработных не имел права от этого отказаться, так что результаты эксперимента не будут зависеть от уровня энтузиазма участников. Никто из них не будет получать меньше денег, чем они получали, сидя на пособиях.

В том, что касается бюрократических процедур, сами безработные заметят лишь небольшую разницу.

Большинство из них, в дополнение к пособию по безработице, получают помощь в виде пособий на жилье или дополнительные выплаты на детей. Процедура получения этих дополнительных пособий останется неизменной.

Но финское государство сможет сэкономить на бюрократии. Если любой из 2 тысяч участников эксперимента начнет учиться, найдет работу, потеряет эту работу или серьезно заболеет, им больше не надо будет сообщать об этом социальной службе. Свое пособие они будут получать автоматически в любом случае.

Во время эксперимента исследователи будут сравнивать, как ведут себя эти 2000 человек в смысле поисков дополнительных доходов по сравнению с другими безработными.

Эксперты уже предлагают расширить эксперимент, либо увеличив число безработных, принимающих в нем участие, либо распространив его на другие слои населения.

Правительство премьер-министра Юха Сипила выделило 20 млн евро на этот эксперимент, и исследователи говорят, что большая часть этой суммы не будет тронута до начала 2018 года.

"Это лишь начало", - говорит Олли Кангас. "В 2018-м мы придумаем что-то еще более интересное".

Стоимость эксперимента зависит от того, сколько из этих двух тыс. человек найдут себе работу.

В начальной стадии эксперимента базовый доход финансируется деньгами, которые эти люди получили бы от социальной службы. Эксперимент начнет стоить денег для правительства, лишь когда эти люди начнут работать.

Не уникальный эксперимент

* Швейцарские избиратели на референдуме в июне 2016 года отвергли предложение выплачивать базовый доход каждому взрослому жителю страны

* Четыре города в Нидерландах - Гронинген, Тилбург, Утрехт и Вагенинген - тоже собираются провести подобный эксперимент

* Правительство канадской провинции Онтарио объявило, что намерено провести собственный эксперимент с базовым доходом

* В Шотландии местные советы в Файф и Глазго также рассматривают этот вопрос