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В Шанхае начался суд по крупному делу о махинациях на валютном рынке
12:23 17.01.2017 |
В Шанхае началось открытое судебное разбирательство по крупному делу о махинациях на валютном рынке, сообщает агентство "Синьхуа".
На скамье подсудимых пятеро человек. Их подозревают в том, что они под видом посреднических торговых фирм меняли юани на иностранную валюту, выводили деньги на счета офшорных компаний, после чего переводили деньги обратно на внутрикитайские счета, наживаясь на курсовой разнице.
В обвинительном акте отмечается, что с ноября 2015 года мошенники провели 28 таких операций, в результате которых в банках было куплено $212 млн, а нелегальный доход превысил 13,7 млн юаней.
Схема работала с участием более чем 10 шанхайских фирм и 5 офшорных компаний в Сянгане.
С 2016 года прокуратура Шанхая изучила 63 дела, связанных с махинациями на валютном рынке при трансграничной торговле.
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