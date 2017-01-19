В Шанхае началось открытое судебное разбирательство по крупному делу о махинациях на валютном рынке, сообщает агентство "Синьхуа".

На скамье подсудимых пятеро человек. Их подозревают в том, что они под видом посреднических торговых фирм меняли юани на иностранную валюту, выводили деньги на счета офшорных компаний, после чего переводили деньги обратно на внутрикитайские счета, наживаясь на курсовой разнице.

В обвинительном акте отмечается, что с ноября 2015 года мошенники провели 28 таких операций, в результате которых в банках было куплено $212 млн, а нелегальный доход превысил 13,7 млн юаней.

Схема работала с участием более чем 10 шанхайских фирм и 5 офшорных компаний в Сянгане.

С 2016 года прокуратура Шанхая изучила 63 дела, связанных с махинациями на валютном рынке при трансграничной торговле.

