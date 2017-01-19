Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce, специализирующийся на производстве оборудования для авиации, судов и энергетического сектора, согласовал выплату около 810 млн долларов регуляторам Бразилии, Великобритании и США в рамках урегулирования коррупционного дела. Об этом сообщается в пресс-релизе компании в ночь на вторник, 17 января.

Речь идет о случаях "подкупа и коррупции с участием посредников на некоторых зарубежных рынках", отмечается в заявлении. Британская служба по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) начала расследование против Rolls-Royce в 2012 году. Двумя годами позже проверки в отношении холдинга по подозрению в коррупции иницировали Минюст США и федеральная прокуратура Бразилии. SFO получит в сумме примерно 615 млн долларов, американское ведомство - 170 млн долларов, а бразильская прокуратура - около 25,5 млн долларов.

Холдинг Rolls-Royce plc имеет общий логотип и бренд с производителем автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars, принадлежащим немецкому концерну BMW. Однако это отдельные компании.