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Топливно-энергетический комплекс
Rolls-Royce выплатит более 800 млн долларов по делу о коррупции
11:54 17.01.2017 |
Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce, специализирующийся на производстве оборудования для авиации, судов и энергетического сектора, согласовал выплату около 810 млн долларов регуляторам Бразилии, Великобритании и США в рамках урегулирования коррупционного дела. Об этом сообщается в пресс-релизе компании в ночь на вторник, 17 января.
Речь идет о случаях "подкупа и коррупции с участием посредников на некоторых зарубежных рынках", отмечается в заявлении. Британская служба по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) начала расследование против Rolls-Royce в 2012 году. Двумя годами позже проверки в отношении холдинга по подозрению в коррупции иницировали Минюст США и федеральная прокуратура Бразилии. SFO получит в сумме примерно 615 млн долларов, американское ведомство - 170 млн долларов, а бразильская прокуратура - около 25,5 млн долларов.
Холдинг Rolls-Royce plc имеет общий логотип и бренд с производителем автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars, принадлежащим немецкому концерну BMW. Однако это отдельные компании.
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