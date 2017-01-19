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Топливно-энергетический комплекс
В Южной Корее выдали ордер на арест "наследника" Samsung
14:08 16.01.2017 |
Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест одного из богатейших бизнесменов страны, вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэёна.
Как отмечает Би-Би-си, если суд утвердит ордер, Ли Джэёна могут арестовать уже в среду.
Бизнесмен оказался замешан в крупнейшем в истории страны коррупционном скандале вокруг Чхве Сун Силь, подруги президента страны Пак Кын Хе, в результате которого Чхве Сун Силь была арестована по обвинению в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях, а Пак Кын Хе объявлен импичмент.
Решение парламента в течение 180 дней должен утвердить Конституционный суд, а пока страну возглавил премьер-министр.
Следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.
Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по даным следствия, также передал напрямую Чхве Сун Силь несколько миллионов долларов на обучение ее дочери верховой езде в Германии.
В минувший четверг Ли Джэён был вызван в прокуратуру на допрос, который в итоге продолжался 22 часа. Следствие считает, что именно Ли Джэён, хотя и не является номинальным главой всей корпорации Samsung, распорядился переводить Чхве Сун Силь крупные суммы денег в обмен на покровительство руководства страны.
Сам Ли Джэён ранее в ходе парламентских слушаний полностью отверг обвинения в незаконном лоббировании интересов концерна и заявил, что пожертвования в неправительственные фонды делались бескорыстно.
В южнокорейской прессе Ли Джэёна называют "наследником" Samsung, так как официальным председателем корпорации является его отец Ли Гонхи, который из-за серьезных проблем со здоровьем фактически уже отошел от дел и не показывается на публике.
В октябре прошлого года Ли Джэён вошел в совет директоров концерна, и ожидалось, что уже в ближайшем будущем он должен полностью взять бразды правления Samsung в свои руки.
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