Рейтинговое агентство Moody's согласилось выплатить властям США $864 млн для урегулирования всех претензий и прекращения расследования, начатого в отношении компании, которую обвинили в масштабных нарушениях в преддверии финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, около $437 млн Moody's выплатит Министерству юстиции США, оставшиеся средства будут распределены между прокуратурами 21 штата США, которые проводили расследования.

Власти США обвиняли Moody's в том, что оно предоставляло завышенные рейтинговые оценки по ипотечным облигациям перед мировым финансовым кризисом. Схожие обвинения были предъявлены и в отношении рейтингового агентства Standard & Poor's. Последнее было впоследствии оштрафовано более чем на $1,3 млрд.

Руководствуясь позитивными оценками указанных агентств, многие инвесторы скупали ипотечные бумаги и впоследствии, когда рынок ипотеки рухнул, понесли огромные потери. По мнению многих экспертов, крах ипотечного рынка способствовал началу финансового кризиса.