Финансовые новости
- |
- 19.01.17
- |
- 06:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Moody's выплатит властям США $864 млн по делу о нарушениях при оценках ипотечных бумаг
11:12 16.01.2017 |
Рейтинговое агентство Moody's согласилось выплатить властям США $864 млн для урегулирования всех претензий и прекращения расследования, начатого в отношении компании, которую обвинили в масштабных нарушениях в преддверии финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
По его данным, около $437 млн Moody's выплатит Министерству юстиции США, оставшиеся средства будут распределены между прокуратурами 21 штата США, которые проводили расследования.
Власти США обвиняли Moody's в том, что оно предоставляло завышенные рейтинговые оценки по ипотечным облигациям перед мировым финансовым кризисом. Схожие обвинения были предъявлены и в отношении рейтингового агентства Standard & Poor's. Последнее было впоследствии оштрафовано более чем на $1,3 млрд.
Руководствуясь позитивными оценками указанных агентств, многие инвесторы скупали ипотечные бумаги и впоследствии, когда рынок ипотеки рухнул, понесли огромные потери. По мнению многих экспертов, крах ипотечного рынка способствовал началу финансового кризиса.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
|Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
|НБУ ожидает от PwC закрытия филиала в Украине из-за нарушений при оценке активов Приватбанка
|Потребительские настроения в Украине в декабре-2016 выросли до уровня лета-2014
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Финляндии могут ввести плату за пользование дорогами
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
|В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая
|Лагард заявила о кризисе среднего класса в развитых странах
|Европейские банки ужесточили условия кредитования для компаний впервые с 2013 года
|Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
Это интересно
|Airbus испытает летающее такси к концу года
|Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем"
Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула - в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат.
|Глава Bentley рассказал об автомобилях будущего
|ESET: вымогатели переключатся на интернет вещей
|Audi рассказала о системе автопилотирования с искусственным интеллектом
Передовые технологии отрабатываются на кроссовере Audi Q7 Deep Learning Concept. В основе программного обеспечения - глубокие нейронные сети, которые специалисты Audi и NVIDIA целенаправленно обучали автономному вождению и распознаванию динамических сигналов.
|Volvo запустит собственное подразделение каршеринга
|Компания Renault купила разорившегося конкурента Uber