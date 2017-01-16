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Топливно-энергетический комплекс
Китай придумал новый инструмент для борьбы с оттоком капитала
13:34 13.01.2017 |
Китай попросил некоторые банки прекратить обработку трансграничных платежей в юанях, до тех пор пока приток и отток юаней не будут сбалансированы. Таким образом, Пекин придумал еще один необычный инструмент борьбы со своими проблемами.
Активизация борьбы с оттоком национальной валюты и дальнейшей девальвацией, судя по всему, стала весьма опасной, и об этом свидетельствуют действия властей.
Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, пишет, что уведомления кредиторам были даны в устной форме. Теперь они должны в конце каждого месяца показывать соответствие притока и оттока юаней.
Новые требования применяются к сделкам компаний и частных лиц.
Уже сейчас банки испытывают трудность с такой балансировкой, поэтому им придется временно приостановить оказание ряда услуг. Народный банк Китая вообще отказался комментировать ситуацию.
Экономисты отмечают, что подобный шаг подчеркивает сложность задачи по стабилизации юаня и борьбе с оттоком капитала.
За 11 месяцев 2016 г. из Китая было выведено $309 млрд через платежи в юанях, и это крупнейший ежегодный отток с 2010 г. По статистике Bloomberg, общий размер оттока составляет $762 млрд.
В 2016 г. юань упал на 6,5% по отношению к доллару на фоне этого сильнейшего оттока капитала, и падение стало максимальным более чем за 20 лет.
Китайские чиновники активизировали усилия, но пока эффекта от них нет. Ранее был введен более жесткий контроль за соблюдением квот на конверсию валют для граждан, банки обязали использовать более строгую отчетность по трансграничным сделкам.
В результате этих ограничений за рубежом образовался дефицит китайской валюты, а ставки межбанковского рынка в Гонконге выросли до беспрецедентного уровня.
Goldman Sachs Group Inc. предупреждает, что рост объемов вывоза капитала из страны будет именно в китайской валюте, а не в долларах.
Еще одним признаком давления на отток является сокращение китайских валютных резервов. Показатель падает шестой месяц подряд. В декабре он упал на $41,1 млрд, опустившись до пятилетнего минимума $3,01 трлн.
В последние два месяца юань находился под сильным давлением на фоне ускоряющего оттока капитала, роста ставок в США и обеспокоенности относительно возможной политики избранного президента США Дональда Трампа.
Тем не менее есть признаки того, что в Китае не готовы терпеть необузданную девальвацию. Ранее стало известно, что чиновники обязали государственные предприятия продавать иностранную валюту и что они готовят планы на случай непредвиденных обстоятельств по дальнейшему падению юаня и оттоку капитала.
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Китай попросил некоторые банки прекратить обработку трансграничных платежей в юанях, до тех пор пока приток и отток юаней не будут сбалансированы. Goldman Sachs Group Inc. предупреждает, что рост объемов вывоза капитала будет именно в китайской валюте, а не в долларах.
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