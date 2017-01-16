"Газпром" планирует подать иски к частным компаниям-импортерам российского газа в Турции, с которыми он не смог договориться о цене на газ на этот год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в обеих странах.

Издание напоминает, что действующее с 2016 г. соглашение "Газпрома" с частными импортерами предусматривает возможность пересмотра цены с 2017 г., однако, если стороны не приходят к компромиссу, сохраняются ранее согласованные условия.

Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji покупают у "Газпрома" около 10 млрд куб. м в год по Трансбалканскому газопроводу.

Обычно цена для частных импортеров установлена ниже, чем для Botas, поскольку последняя может поставлять газ на субсидируемый внутренний рынок.

Собеседник издания отмечает, что "Газпром" предложил частным импортерам установить для них на этот год временную цену, которая бы действовала до конца разбирательства с турецкой государственной компанией Botas. После определения цены для Botas "Газпром" и частники вернулись бы к переговорам.

Однако частные импортеры отклонили это предложение, считая текущую цену справедливой. Один из источников газеты добавляет, что "Газпром" был вынужден действовать, так как низкая цена для частных импортеров в 2017 г. помимо экономических потерь подрывала его позицию в споре с Botas.

С Botas судебное разбирательство в арбитраже уже идет. Турецкая госкомпания хочет ретроактивного снижения цены. Рассмотрение может состояться в мае.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что власти Турции фактически национализировали доли "Газпрома" и "Газпромбанка" в крупнейшем частном импортере газа в Турцию Akfel Holding.

"Газпромбанк" совместно с Akfel владел 60% импортеров Avrasia и Enerco, поставлявших в страну 0,5 млрд и 2,5 млрд куб. м газа в год соответственно.

Источники "Коммерсанта" в Турции полагают, что инцидент оказал серьезное влияние на позицию "Газпрома", однако близкий к монополии собеседник настаивает, что подача исков является чисто коммерческим вопросом.

"Газпром" и Akfel Holding

О том, что власти Турции взяли под контроль и сменили совет директоров Akfel Holding, 6 декабря сообщил ICIS Heren. Однако тогда статус российских инвестиций был неясен. Теперь, по словам источников издания, близких к акционерам Akfel, Турецкий фонд страхования вкладов (TMSF) неформально сообщил им, что "выполняет функции акционеров".

Крупнейшими структурами Akfel Holding являются Akfel Gas (контракт с "Газпромом" на 2,25 млрд куб. м газа в год), Avrasia (0,5 млрд) и Enerco (2,5 млрд). В последних двух компаниях 60% принадлежит СП Akfel и "Газпромбанка". Другие 40% в Enerco принадлежат австрийской OMV. Кроме того, группа "Газпром" владеет миноритарным пакетом в Akfel Holding.

У "Газпрома" опцион на покупку 50% в Akfel Gas, однако сделка, начатая в 2014 г., не закрыта, поскольку не было получено одобрение турецкого регулятора.

В целом на компании группы Akfel приходится 55% в портфеле поставок "Газпрома" частным турецким импортерам и около 20% от всех поставок российского газа в Турцию. Финансовые показатели группы не раскрываются. По подсчетам "Ъ", ее годовая выручка от газового бизнеса может составлять $400-500 млн.

2 декабря власти Турции полностью сменили совет директоров Akfel Holding, в него вошли представители TMSF и консультанты, сообщили источники "Ъ".

Это стало возможным благодаря чрезвычайному декрету N674, принятому после июльской попытки госпереворота в Турции. Документ позволяет властям "брать под контроль" компании, которые обвиняются или только подозреваются в финансировании организации Фетхуллаха Гюлена (признана в Турции террористической).

Жертвами декрета стали уже около 1,2 тыс. турецких компаний.

По данным источников, в случае Akfel предметом расследования были связи основателей группы братьев Мурата и Фатиха Бальтачи.

Никаких объяснений или доказательств своих подозрений турецкие власти пока не представили акционерам. Мурат Бальтачи находится под арестом, Фатих покинул Турцию.

Братья уже полностью вышли из капитала группы и сохраняют только небольшие миноритарные пакеты в ряде компаний, говорят источники "Ъ", близкие к акционерам Akfel.

По данным "Ъ", глава "Газпрома" Алексей Миллер поднял этот вопрос на встрече с премьером Турции Бинали Йылдырымом, который посетил Москву 6 декабря, однако тот не дал предметных разъяснений.

"Турецкий поток"

Тем временем "Газпром" предоставил компании South Stream Transport B. V. кредит на 310 млн евро сроком на 3,5 года. Деньги пойдут на финансирование проекта "Турецкий поток".

"Предоставляемые ПАО "Газпром" денежные средства используются компанией South Stream Transport B. V. для финансирования расходов компании South Stream Transport B. V. по реализации проекта "Турецкий поток", связанных с осуществлением платежей по заключенным контрактам на поставку трубной продукции и оборудования, хранение и выполнение строительно-монтажных работ, по другим контрактам на закупку товаров, выполнение работ и услуг, а также общих административных расходов", - сообщает "Газпром".

Морской участок "Турецкого потока" включит четыре нитки мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Газопровод пройдет по дну Черного моря от побережья России до побережья Турции и далее к границе Турции с Грецией.

Длина морской части газопровода составит 910 км, сухопутной части в Турции - 180 км. Стоимость проекта оценивают в 11,4 млрд евро.