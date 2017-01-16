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Внешнеторговый оборот Китая сократился на 0,9% в 2016 году
10:17 13.01.2017 |
Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2016 года снизился на 0,9% и составил 24,33 трлн юаней ($3,53 трлн), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.
Объем экспорта уменьшился на 2% - до 13,841 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 0,6% и достиг 10,494 трлн юаней, приводит данные таможни агентство "Синьхуа".
Таким образом, профицит внешней торговли страны составил 3,347 трлн юаней, что на 9,1% меньше показателя за 2015 год.
В декабре стоимость китайского экспорта в юанях выросла на 0,6% относительно того же месяца годом ранее, а импорта - на 10,8%. При этом положительное сальдо внешней торговли уменьшилось до 275,4 млрд юаней по сравнению с 298,1 млрд юаней в ноябре.
В долларовом выражении китайский экспорт в декабре упал на 6,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в то время как импорт повысился на 3,1%. Внешнеторговый профицит сократился до минимальной отметки с апреля и составил $40,82 млрд против $44,61 млрд в ноябре.
В целом за минувший год экспорт в долларах США упал на 7,7%, а импорт снизился на 5,5%. В результате было зафиксировано первое сокращение профицита внешней торговли с 2011 года - до $510 млрд по сравнению с $594,5 млрд в 2015 году.
За 2016 год Китай увеличил импорт нефти на 13,6%, угля - на 25,2%, железной руды - на 7,5%, меди - на 2,9%.
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