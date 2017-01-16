Сенат США сделал для отставного генерала Джеймса Мэттиса, выдвинутого избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны, единовременное исключение из закона о гражданском контроле в армии США.

Как сообщает Би-Би-си, 81 сенатор проголосовал за такое решение, 17 были против.

Исключение из закона, которое сделал сенат, также поддержал профильный комитет палаты представителей. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в палате в целом.

Закон позволяет бывшим военным занимать пост министра обороны не раньше, чем через семь лет после увольнения из вооруженных. Исключения из этой нормы возможны лишь по специальному решению конгресса.

Мэттис уволился из Корпуса морской пехоты лишь около четырех лет назад в звании генерала.

В случае назначения на пост министра обороны Мэттис станет первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона более чем за полвека.

Ранее в ходе сенатских слушаний Мэттис заявил, что российский президент Владимир Путин пытается расколоть страны НАТО.

Отвечая на вопросы сенаторов, он сказал, что он будет выступать за укрепление единства НАТО, и в частности за поддержку стран Балтии, которые ощущают угрозу со стороны России, и за территориальную целостность Украины. При этом он заявил, что США нуждаются в усилении своей военной мощи.

В то же время Мэттис заявил, что согласен с президентом Трампом относительно налаживания сотрудничества с Москвой в тех вопросах, где это будет возможно.