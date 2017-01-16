Правительство Аргентины договорилось с иностранными банками о предоставлении займов на $6 млрд. Об этом в четверг сообщил министр финансов республики Луис Капуто.

По его словам, Аргентина получит по $1 млрд от банков Santander, BBVA Frances, Citibank, HSBC, JP Morgan и Deutsche Bank. "Это существенно снижает необходимость выхода на международный долговой рынок в этом году", - сказал Капуто на встрече с журналистами.

Кредиты будут выданы сроком на 1,5 года под залог ценных бумаг. По займам будет установлена плавающая процентная ставка, которая на сегодняшний день колеблется в районе 3,8%.

Капуто также сообщил, что на следующей неделе государство выпустит облигации на $3-5 млрд на международном долговом рынке и еще на $1-2 млрд в эквиваленте на внутреннем. Размещением ценных бумаг будут заниматься Santander, BBVA Frances, Citibank, HSBC, JP Morgan и Deutsche Bank. Всего до конца года для финансирования бюджетных расходов Буэнос-Айрес намерен выручить $10 млрд на международном рынке и $14 млрд на внутреннем.