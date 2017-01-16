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Топливно-энергетический комплекс
Саудовская Аравия намерена сократить расходы, привлекла для этого PwC
21:49 12.01.2017 |
Саудовская Аравия нацелена на сокращение расходов на миллиарды долларов в рамках различных проектов для уменьшения дефицита бюджета и приведения его к сбалансированному уровню к 2020 году.
Правительство, вынужденное снижать затраты после падения нефтяных цен, подписало соглашение с консалтинговой группой PwC для того, чтобы найти источники для экономии от 50 млрд риялов до 75 млрд риялов ($13-20 млрд), сообщили The Financial Times источники.
В основном сокращение должно затронуть капитальные расходы, такие как инфраструктурные проекты.
"PwC проведет большое количество подсчетов, большую бухгалтерскую работу для того, чтобы оценить уже имеющиеся обязательства министерств, кто и что делает и где можно провести сокращения наиболее легко", - заявил изданию осведомленный источник.
Представители PwC и правительства страны отказались от комментариев.
Как сообщалось, Саудовская Аравия планирует сократить дефицит бюджета в 2017 году на треть - до 198 млрд саудовских риялов ($52,8 млрд). При этом королевство намерено сбалансировать свой бюджет в течение четырех лет за счет экономических реформ, а также сокращения расходов.
Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2016 году сократился до 297 млрд риялов по сравнению с рекордным уровнем предыдущего года - 366 млрд риялов, по данным министерства финансов страны. Бюджет Саудовской Аравии в значительной мере зависит от доходов от продажи нефти, и финансовое положение страны пошатнулось, когда цены на нефть начали падать в 2014 году.
Правительство страны рассчитывает, что доходы бюджета от нефтяной отрасли увеличатся на 46% в 2017 году благодаря соглашению о сокращении добычи, заключенному в текущем году странами-производителями нефти.
Согласно прогнозу Минфина, нефтяные доходы составят 480 млрд риялов по сравнению с 329 млрд риялов в прошлом году. Доходы бюджета от других сфер экономики, как ожидается, увеличатся в этом году на 6,2% - до 212 млрд риялов.
Инвестиции в инфраструктурные проекты в 2016 году сократились на 44% - до $100 млрд по сравнению со $178 млрд годом ранее, по расчетам аналитиков. В 2014 году они достигали $186 млрд.
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