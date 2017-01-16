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Топливно-энергетический комплекс
Названа цена гражданства Турции
14:22 12.01.2017 |
По обновленному закону, получить гражданство Турции смогут те, кто приобретет недвижимость в стране на сумму минимум $1 млн и при этом не будет продавать ее на протяжении трех лет. В категорию претендентов на турецкий паспорт вошли также те, кто инвестирует минимум $2 млн в производство на территории Турции, пишет Daily Sabah.
Для тех, кто хочет получить гражданство Турции, альтернативой может стать открытие вклада на сумму минимум $3 млн в турецком банке или покупка государственных облигаций на ту же сумму, с обязательством сохранить эти активы на протяжении трех лет.
Наконец, обладателем турецкого паспорта смогут стать иностранцы, которые создадут на территории Турции не менее 100 рабочих мест.
Напомним, что инициатива выдавать гражданство покупателям местной недвижимости выдвигалась в Турции еще в 2015 году.
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