Сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации Дональда Трампа. "Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", - заявил Маккейн в среду, 11 января, в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова.Интервью" в Вашингтоне. Но единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".

"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.

"Нет никаких сомнений" в участии России в кибератаках, отметил сенатор. В то же время он признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы". Маккейн отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.