Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, считает лучшим ответом на энергетические вызовы освоение Соединенными Штатами собственных природных ресурсов. Он подтвердил это, отвечая в среду на вопросы на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

До нынешнего назначения Тиллерсон возглавлял нефтяную компанию ExxonMobil. Один из сенаторов просил его прокомментировать планы прокладки трубопровода "Северный поток-2" прямо в Германию в обход Украины. Он выражал опасение, что это чревато большей зависимостью европейских стран от России.

"Энергетика жизненно важна для любой экономики в мире, - сказал в ответ Тиллерсон. - Она действительно может использоваться как мощный инструмент". "Важно наблюдать за развитием событий и обращать внимание, когда баланс нарушается. Но наилучший ответ, который Соединенные Штаты могут дать на эту угрозу, - это освоение собственных природных ресурсов", - пояснил он.

Тиллерсон напомнил, что Конгресс США недавно санкционировал экспортные поставки нефти-сырца в дополнение к поставкам природного газа. "Таким образом, мы можем предлагать разные варианты, чтобы их не держали в зависимости от одного источника или доминирующего источника", - сказал высокопоставленный специалист.