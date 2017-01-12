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Эксперты ВЭФ назвали главные мировые риски 2017 года
14:32 11.01.2017 |
Основными рисками для человечества в 2017 году эксперты Всемирного экономического форума назвали экстремальные погодные явления, вынужденную массовую миграцию и террористические атаки.
Ежегодный доклад о мировых рисках был представлен на встрече неправительственной организации в Давосе.
В пятерку рисков, вероятность которых высока, авторы доклада также внесли природные катастрофы и крупные мошенничества, связанные с манипуляциями с базами данных.
За год пятерка наиболее вероятных рисков изменилась. В 2016 году эксперты ВЭФ ставили на первое место в списке потенциальных опасностей широкомасштабную миграцию, а террористических нападений вообще не было в первой пятерке, их место занимали "межгосударственные конфликты с региональными последствиями".
В список также вошли кибератаки, незаконная торговля (в том числе оружием, радиоактивными веществами, наркотиками, товарами, оборот которых запрещен или ограничен), межгосударственные конфликты и провалы правительств.
Потенциальными опасностями, которые в случае реализации будут иметь наиболее разрушительный эффект, эксперты ВФЭ называют использование оружия массового поражения, экстремальные природные явления и природные катастрофы, водный и продовольственный кризисы, а также безработицу.
Реформа рыночного капитализма и общества
В докладе приводятся и различные долгосрочные риски, которые из года в год никуда не исчезают. Среди них - неравенство, которое ведет к социальной и политической поляризации и, как следствие, к слабому росту экономики и замедлению технологического прогресса.
Недовольство политической ситуацией во многих странах породило и рост поддержки популистов. Как пишут эксперты Давоса, особенно ярко это явление проявилось в 2016 году.
Примерами этой опасной тенденции, по их мнению, служат итоги референдума в Британии, на котором большинство жителей страны проголосовали за выход из ЕС, а также победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.
Эксперты ВЭФ полагают, что сейчас пришло время задуматься о реформе рыночного капитализма.
В целом они пишут о необходимости общественных изменений: многие люди, особенно старшее поколение и наименее образованная часть населения, чувствуют, что остались позади и не успевают за общественными изменениями. Это приводит к социальным конфликтам, а в будущем может породить множество новых рисков, пишут эксперты.
В ВЭФ пишут также о необходимости сохранить систему глобального сотрудничества, которая в последнее время плохо работает на фоне сирийской и других проблем.
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