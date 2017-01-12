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Топливно-энергетический комплекс
Кандидат на пост госсекретаря Тиллерсон видит в России угрозу
10:09 11.01.2017 |
Экс-глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, номинированный Дональдом Трампом на пост госсекретаря США, заявит, что Россия представляет угрозу, но призовет при этом к "честному и открытому" диалогу с Москвой. Текст речи Тиллерсона, с которой он собирается выступить на слушаниях в сенате, распространила переходная команда избранного президента США.
11 января в сенате состоятся слушания, на которых будет обсуждаться кандидатура Тиллерсона на пост главы Госдепа.
Союзники США по НАТО правы в том, что опасаются "возрождающейся России", говорится в тексте выступления Тиллеросна перед сенаторами. При этом потенциальный госсекретарь отметит, что усиление роли России на мировой арене произошло в связи с уменьшением влияния США.
Тиллерсон призовет к "честному и открытому" диалогу США и России относительно амбиций Москвы. По его мнению, Америке это необходимо, чтобы выстроить свой собственный курс развития. Россия не является непредсказуемой в преследовании своих интересов, считает он.
Кандидат на пост госсекретаря также расскажет сенаторам о необходимости уничтожить экстремистскую группировку "Исламское государство", раскритикует политику Китая в Южно-Китайском море и призовет Пекин повлиять на КНДР.
Избранный президент США Дональд Трамп номинировал Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря 13 января 2016 года. Будучи главой Exxon Mobil, Тиллерсон неоднократно бывал в России и поддерживал контакты с российским руководством.
Он несколько раз встречался с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что это были деловые встречи.
В прессе Тиллерсона часто называют "другом Путина". Он выступал против санкций, которые Запад ввел в отношении России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Шестидесятичетырехлетний мультимиллионер Тиллерсон - отец четырех детей и бывший президент бойскаутов Америки.
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