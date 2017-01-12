Всемирный банк ухудшил прогнозы роста мировой экономики в 2017 и 2018 гг. на 0,1 п.п. - до 2,7% и 2,9% соответственно. Об этом говорится в докладе организации "Глобальные экономические перспективы 2017".

Так, в июне 2016 года Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики в 2017 году на 2,8% и в 2018 году на 3%.

На 2019 г. новый прогноз ВБ предполагает рост глобальной экономики, как и в 2018 г., на 2,9%.

Кроме того, Всемирный банк понизил оценку роста мирового ВВП в 2016 году на 0,1 п. п. по сравнению с прогнозом, сделанным в июне 2016 года. Теперь эксперты организации ожидают, что за 2016 год мировой ВВП прибавил 2,3%.

Стагнация мировой торговли, снижение инвестиций, а также повышенная политическая неопределенность, по мнению экспертов ВБ, сделали 2016 год достаточно сложным для мировой экономики. "Сдержанное восстановление ожидается в 2017 году, с учетом сокращения числа сложностей на товарных рынках для экспортеров, а также с учетом уверенного внутреннего спроса на товарных рынка со стороны стран- импортеров. Слабый рост инвестиций все еще оказывает давление на среднесрочные перспективы многих развивающихся рынков и развивающихся стран. И хотя финансовое стимулирование в крупных экономиках может привести к росту глобального ВВП выше ожиданий, понижательные риски для прогнозов мирового экономического роста все еще остаются", - говорится в докладе ВБ.

По прогнозам банка, рост развитых стран, в число которых входят США, страны еврозоны и Япония, составит в 2016 году 1,6%, а в 2017 и 2018 году рост ускорится до 1,8% с небольшим замедлением до 1,7% в 2019 году.

При этом развивающиеся страны в 2016 году, по оценке ВБ, покажут рост совокупного ВВП на 3,4%, а в 2017 году произойдет ускорение роста экономики этих стран до 4,2% с последующим ускорением до 4,6% в 2018 году и до 4,7% в 2019 гг.

Прогнозы по нефти

Всемирный банк улучшил прогноз по ценам на нефть в 2017 году до $55 за баррель с $50 по предыдущему прогнозу, который был опубликован в июне 2016 года.

При этом, по прогнозам банка, средняя цена трех сортов нефти (Dubai, Brent и WTI) вырастет в 2017 году на 35,2% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году рост нефтяных котировок составит 8,4%, а в 2019 году - 4,6%.

"По мере того, как избыток запасов нефти, как ожидается, постепенно сократится, цены на нефть, по прогнозам, увеличатся до $55 за баррель в 2017 году. Это лучше прогноза в июне, когда цены на нефть на 2017 год прогнозировались на уровне $50 за баррель. Исход выборов США может также привести к некоторым изменениям в фундаментальных показателях энергетического рынка, но такие изменения, вероятно, будут ограниченными", - говорится в докладе Всемирного банка.

Сокращение добычи нефти

Реализация соглашений стран ОПЕК и стран, не входящих в нефтяной картель, по сокращению добычи нефти может восстановить баланс на рынке в первом полугодии 2017 года.

В конце ноября 2016 года в Вене состоялся саммит ОПЕК, итогом которого стало первое с 2008 года официальное решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 года страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

В начале декабря прошлого года к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в картель: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.

"Если программа сокращения добычи будет реализована в полном объеме, эти соглашения могли бы помочь вернуть запасы сырой нефти к историческому балансу в течение первой половины 2017 года. Если соглашения по сокращению добычи будут соблюдены и во второй половине 2017 года, сокращение запасов может привести к ужесточению условий на рынке. Тем не менее, в прошлом формальные соглашения слабо влияли на рыночные условия в долгосрочной перспективе. В случае частичного выполнения договоренностей по сокращению добычи и в случае увеличения производства нефти в Ливии и Нигерии мировые запасы нефти могут сокращаться в 2017 году более медленными темпами", - говорится в докладе Всемирного банка.

При этом эксперты ВБ предупреждают, что способность ОПЕК поддержать рост мировых цен за счет сокращения добычи может встретить препятствие со стороны нетрадиционных производителей нефти, в частности, компаний, производящих сланцевую нефть в США.

"Производители сланцевой нефти в США могу быстро отреагировать на изменения рыночных условий. Рост цен на нефть уже привел к восстановлению сланцевого бурения в США. Кроме того, средние затраты заметно снизились в последние годы из-за повышения эффективности и улучшения менеджмента, что привело к ожиданиям значительного увеличения активности на рынке сланцевой нефти в США при росте цен на нефть к отметке $60 за баррель", - говорится в докладе.