На переговорах в Женеве о воссоединении Кипра, 9 января

В Женеве под эгидой ООН возобновились переговоры о воссоединении Кипра. Согласно плану в четверг, 12 января, представители двух секторов разделенного острова - лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турков-кипритов Мустафа Акинчи - совместно со странами-гарантами (Грецией, Турцией и Великобританией) попытаются принять окончательное решение о воссоединении. Однако на пути объединения острова, расколотого на греческую и турецкую части с 1974 года, еще немало препятствий. Пока даже не ясно, кто действительно примет участие в переговорах 12 января: лидеры стран-гарантов не дают однозначного ответа, приедут ли они в Женеву лично или отправят туда своих представителей. Что же мешает Кипру вновь стать единой страной?

Национальные интересы

Греки-киприоты настаивают на том, что воссоединение острова и создание федеративного государства возможно лишь при выполнении двух условий: Великобритания, Греция и Турция отказываются от роли стран-гарантов безопасности Кипра, кроме того Анкара отзывает своих солдат - сегодня в северной части острова находятся около 35 тысяч турецких военных. Оба эти условия турки-киприоты считают неприемлемыми. Возможно, в качестве компромисса турецкое военное присутствие будет просто значительно сокращено - до 10 тысяч солдат. И Анкара также продолжит гарантировать безопасность, но не всего острова, а лишь северной его части.

Что касается политического устройства, похоже, что греки-киприоты готовы пойти на создание ротационной системы, когда пост президента по очереди будут занимать киприоты турецкого и греческого происхождения. В свою очередь турки-киприоты, видимо, также согласны пойти на уступки и сократить территорию, которую сейчас занимает непризнанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), с 37 до 28,5 процентов.

Еще один болезненный и не менее важный пункт, по которому предстоит договориться, - вопросы собственности, финансовой компенсации, а также возможности вернуться в родные места беженцам, вынужденно покинувшим свои дома в ходе военного конфликта.

Позиции стран-гарантов

Между тем объединение острова возможно лишь в том случае, если с условиями согласятся страны-гаранты. А их позиции серьезно различаются. Великобритания, некогда огромная колониальная империя, не проявляет практически никакого интереса к решению кипрского вопроса - по крайней мере до тех пор, пока она может сохранить на острове две свои военные базы.

Греция, которая долгое время действовала по принципу "мы поддержим любое решение, которое примет Кипр", вдруг удивила всех своим ультимативным требованием: если с самого начала не будет предельно ясно, что страны-гаранты откажутся от своего статуса, а Турция отзовет войска, Афины вообще не будут участвовать в переговорах. По сообщениям прессы, реакция греков-киприотов на это заявление была очень бурной, в любом случае греческое правительство в итоге подтвердило свое участие в женевских переговорах.

Турция - главный сторонник объединения

По сравнению с другими странами-гарантами, Турция намного больше вовлечена в урегулирование кипрского конфликта. Она оказывает огромное влияние на политическую жизнь Северного Кипра, ежегодно выделяет ему финансовую поддержку в размере сотен миллионов евро и является самим гарантом его существования.

Но, несмотря на эту тесную связь, Анкара, как в и 2004 году, когда обсуждался план воссоединения острова, предложенный тогдашним генсеком ООН Кофи Аннаном, поддерживает идею создания единого федеративного государства.

О причинах можно лишь гадать, хотя некоторые из них довольно очевидны. Турция, безусловно, улучшила бы свой имидж на международной арене, если бы внесла вклад в разрешение продолжающегося уже несколько десятилетий противостояния. Также, скорее всего, последовало бы открытие новой главы в переговорном процессе о вступлении Турции в Евросоюз, который до сих пор блокируется Кипром.

При столь явной заинтересованности турецкой стороны вполне возможно, что президент Эрдоган все же лично отправится на переговоры в Женеву. Но даже в этом случае не стоит ожидать, что соглашение о воссоединении Кипра будет подписано немедленно. Более вероятно, что в ходе переговоров стороны придут к согласию по ключевым вопросам, а конкретные детали и план реализации будут обсуждаться еще в течение последующих недель с участием как представителей национальных групп, так и стран-гарантов.