Большинство депутатов турецкого парламента проголосовали в ночь на вторник, 10 января, за начало обсуждения 18 поправок в конституцию страны, предложенных правящей Партией справедливости и развития (ПСиР). За рассмотрение спорных поправок высказались 338 парламентариев.

Теперь парламенту предстоит обсудить и проголосовать за каждую поправку в отдельности, а после этого - за весь законопроект об изменениях в конституцию Турции. Для одобрения изменений необходимо не менее 330 голосов депутатов. ПСиР обладает 316 мандатами, ее инициативу поддерживает часть парламентариев из фракции правой Партии националистического движения, насчитывающей 40 депутатов.

9 января в Анкаре полиция разогнала демонстрацию против запланированной конституционной реформы. Среди участников акции протеста были представители крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии.

Расширение президентских полномочий

Предложенные поправки в основной закон предоставляют президенту и вице-президенту исполнительные полномочия. Глава государства становится главнокомандующим и получает право делать назначения на важные армейские посты. Одновременно должен быть упразднен пост премьер-министра, возрастной ценз для депутатов парламента снижается с 25 до 18 лет, а число депутатов в связи с ростом населения страны увеличивается с 550 до 600. Президент получит полномочия править с помощью указов и сможет в любой момент распустить парламент. Кроме того, он будет наделен правом контролировать судебную систему, в частности конституционный суд.

Дебаты вокруг конституционной реформы продлятся несколько недель. Кроме Народно-республиканской партии, против нее резко выступает прокурдская Партия демократии народов. Критики законопроекта опасаются установления в стране диктатуры.