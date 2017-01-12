После достижения договоренностей о начале мирных переговоров по Сирии с участием России, Ирана и Турция Анкара открывает новую главу в отношениях с Дамаском. Поскольку, признавая то, что режим Асада - это один из ключевых игроков в процессе достижения мира в стране, Турция соглашается с тем, что гражданская война, которая началась еще в 2011 году, может быть завершена лишь путем переговоров.

"Мы верим в это, и лишь поэтому начали переговоры с Ираном и Россией", - указывает один из сотрудников турецкого МИДа, подчеркивая значение встречи глав внешнеполитических ведомств Ирана, России и Турции, которая состоялась с Москве 20 декабря. "Она была чрезвычайно важной: если бы мы не пришли к согласию, это означало бы конец надеждам на установление мира в Сирии".

Действительно, встреча в Москве заложила основу для заключения соглашения о прекращении огня в Сирии. А мирные переговоры начнутся уже 23 января в столице Казахстана Астане, на которых Турция, Иран и Россия выступят в качестве гарантов. Официальный Дамаск планирует объявить состав своей делегации 15 января, сирийская оппозиция - 16 января.

Напряженность между Ираном и Турцией

До начала мирных переговоров Турция будет активно взаимодействовать по дипломатическим каналам с Россией и Ираном. Самое большое беспокойство Анкары связанно с возможным нарушением режима прекращения огня, объявленного в Сирии 30 декабря. Причем первые нарушения были зафиксированы уже сразу после объявления о соответствующем соглашении.

Анкара убеждена, что нарушения режима происходят в первую очередь по вине радикального движения "Хезболлах", шиитских группировок и правительственных сил. Но когда глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу призвал Иран "повлиять на шиитских боевиков и силы режима", Тегеран объявил, что режим прекращения огня был нарушен вооруженными группировками оппозиции.

Это показывает, насколько критически важным для успеха предстоящих переговоров является диалог между Анкарой и Тегераном. В разговоре с DW сотрудник турецкого МИДа отметил, что необходимые предупреждения в адрес Тегерана были сделаны в откровенной и уважительной манере: "Мы пытаемся добиться того, чтобы в ходе этого переговорного процесса не возникло напряжения. А также будем и впредь обращаться к Тегерану: ведь если не будет установлен мир, проиграем мы все".

Турция также полагает, что мирные переговоры помогут в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Успех проводимой Турцией военной операции "Щит Евфрата", похоже, не в меньшей мере зависит от результатов мирных переговоров.

Вклад Турции

Дипломатический вклад Анкары включает в себя "защиту территориальной целостности Сирии, создание администрации, которая представляет интересы всех этнических групп и религиозных течений, а также установление постоянного мира". Насколько реалистичны эти цели? Есть ли у Турции союзники?

"Турция согласилась с тем, что нынешний режим (в Сирии. - Ред.) играет ключевую роль в регионе и гражданская война может быть остановлена только путем переговоров", - подтверждает Ойтун Орхан, эксперт по Сирии из Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM). Он обращает внимание, что пока главным приоритетом Анкары в Сирии остается борьба с терроризмом. Она, чтобы и дальше успешно выполнять операцию "Щит Евфрата", также нуждается в поддержке со стороны Сирийской свободной армии (ССА), которая в свою очередь борется против режима Асада.

"Но в этот момент Турция должна предложить что-то сирийской оппозиции. Вот почему она хочет сделать ее частью политической экспансии", - продолжает Орхан. Когда территория, взятая под контроль в ходе "Щита Евфрата", увеличится, Турции и ССА потребуется еще больше бойцов, продолжает эксперт. "После Алеппо на севере Сирии остались две основные силы: радикальные группировки под руководством джихадистов из движения "Джебхат Фатх аш-Шам", базирующиеся в Идлибе, и части ССА, которые принимают участие в операции "Щит Евфрата" на линии между городами Азаз и Джераблус", - поясняет он.

Новый фронт против США и курдов

По словам Орхана, пункт соглашения, относящийся к "защите территориальной целостности Сирии", приобретет сейчас особую важность. С момента достижения договоренностей существование на севере Сирии автономного округа под контролем курдских Отрядов народной самообороны (YPG) станет невозможным, что в свою очередь означает формирование нового фронта против нынешней политики США в отношении курдов. Этот фронт включил бы в себя Иран, Турцию и Россию.

"Вот почему действия Трампа будут очень важны", - добавляет Орхан. - Даже несмотря на признаки того, что администрация Трампа будет фокусироваться на борьбе против ИГ и тем самым укреплять позиции Турции, позитивный настрой США в отношении YPG будет в то же время вынуждать Турцию к совершению ответных действий".

Смена курса

Хусейн Багчи, профессор Ближневосточного технического университета в Астане, убежден, что переговоры в Астане означают начало новой эры в турецкой политике в отношении Сирии. "Турция изменила свою политику, направленную на отстранение Асада от власти, и превратила ее в уважительное, нацеленное на отвод войск сотрудничество", - констатирует Багчи.

Также он отмечает, что столь гибкое поведение Турции и ее участие в переговорах в Астане являются очень важным шагом на пути достижения мира в регионе. Можно быть уверенным в том, что Россия займет ведущую роль в ходе переговоров, прогнозирует Багчи. "Однако то, что Турция согласилась вести переговоры с режимом Асада, - даже если учесть, что участвовать в них будет не он сам, а сборная делегация - обещает большие изменения в регионе", - подытожил профессор.