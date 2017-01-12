Спецслужбы США защищают свои источники информации и методы работы. Об этом в понедельник, 9 января, заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Госдепартамента страны Джон Кирби. Это заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста о том, почему в публичной версии доклада о российских хакерах общественности не представили доказательств.

По словам Кирби, было бы безответственно озвучивать публично секретную информацию, которую защищают спецслужбы. Он отметил, что все доказательства были представлены членам Конгресса, а также действующему президенту США Бараку Обаме и избранному главе государства Дональду Трампу в ходе закрытых брифингов.

29 декабря 2016 года власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками в ходе выборов американского президента. Американские спецслужбы подозревают российских хакеров в причастности к кибернападениям. По мнению Вашингтона, организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США распорядился лично Владимир Путин.