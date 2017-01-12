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Топливно-энергетический комплекс
Пакистан впервые запустил крылатую ракету с подводной лодки
09:14 10.01.2017 |
Испытание ракеты "Бабур" в 2015 году
Пакистанские военные заявили об успешном испытании крылатой ракеты "Бабур-3", способной нести ядерный заряд.
Как сообщает Би-Би-си, ракета, радиус действия которой составляет 450 км, была запущена в понедельник с подводной лодки в Индийском океане и поразила цель.
"Бабур-3" представляет собой морской вариант ракеты "Барбур-2" наземного базирования, которая была испытана в декабре. Как заявили пакистанские военные, она способна нести разные типы боезарядов и обеспечит Исламабад возможностью нанести ответный удар.
Позже представитель армии подтвердил, что испытанная ракета может оснащаться ядерными боеголовками.
Пакистанский премьер Наваз Шариф поздравил нацию с этим событием, назвав запуск важным с точки зрения технического прогресса в стране и уверенности государства в своих силах, передает Ассошиэйтед пресс.
Пакистан рассматривает свою ракетную программу в качестве сдерживающего фактора в противостоянии с Индией, отмечает Рейтер. Агентство высказывает предположение, что испытание ракеты усилит напряженность в отношениях двух стран.
Пакистан и Индия, обладающие ядерным оружием, разрабатывают ракеты различной дальности после проведения ядерных испытаний в мае 1998 года.
Индия еще в 2008 году провела успешный запуск с подводной лодки ракеты, способной нести ядерную боеголовку, а в 2013 году испытала крылатую ракету подводного базирования.
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