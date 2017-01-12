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Топливно-энергетический комплекс
Парламент Венесуэлы признал президента Мадуро "покинувшим пост"
08:52 10.01.2017 |
Контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы (Национальная ассамблея) в понедельник одобрил резолюцию, согласно которой президент страны Николас Мадуро признан "покинувшим свой пост".
Как отмечает Би-Би-си, решение будет носить скорее символический характер и вряд ли окажет реальное влияние на политический кризис в стране.
На фоне растущего недовольства населения на выборах в 2015 году оппозиции удалось получить большинство мест в парламенте, однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента.
Депутаты Национальной ассамблеи уже безуспешно пытались начать в отношении президента судебный процесс, а также объявляли действия Мадуро государственным переворотом.
Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в стране в 500%, называя ее самой большой в мире.
Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.
В октябре правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Венесуэлы в игнорировании гуманитарного кризиса в стране и в недостаточных усилиях по восполнению острой нехватки продуктов питания и медикаментов.
Кроме того, власти страны строго наказывают тех, кто открыто говорит о нехватке еды и лекарств, в том числе работников системы здравоохранения, говорят правозащитники.
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