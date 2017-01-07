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Китай разрешил иностранным компаниям открывать частные инвестфонды в стране
15:30 06.01.2017 |
Китай разрешил иностранным компаниям открывать на территории страны частные инвестиционные фонды, сообщает Reuters со ссылкой на новые правила регистрации таких фондов, опубликованные Китайской ассоциацией управляющих активами (Asset Management Association of China, AMAC).
«Новые правила разъясняют несколько пунктов, которые ранее мешали иностранным фондовым менеджерам (открывать инвестфонды в Китае. - ред.), и сейчас Китай полностью открыт для этого на техническом уровне», - рассказал глава аналитического отдела консалтинговой компании Z-Ben Advisors Иван Си.
В то же время, иностранные компании по управлению активами смогут проводить операции только через китайские системы.
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