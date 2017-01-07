В ответ на хакерские атаки Кремля Вашингтон принял меры в том числе секретного характера. Об этом сообщил Джо Байден, уходящий с поста вице-президента США. "О ряде вещей, которые мы сделали, вы узнаете, а о некоторых - не узнаете", - заявил Байден в четверг, 5 января, в интервью телеканалу PBS. Одним из примеров действий, о которых общественности стало известно он назвал высылку российских дипломатов.

В этом же интервью Джо Байден обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом стать взрослее: "Повзрослей, Дональд. Повзрослей. Время становиться взрослым". Критику Байдена вызвали неоднократно высказанные Трампом сомнения в том, что за хакерскими атаками на Демократическую партию США стояли российские власти. Вице-президент отметил, что политик уровня Трампа не может игнорировать позицию спецслужб, и сравнил его с учеником, уверенным, что он знает физику лучше своего профессора.

"СМИ лгут, чтобы представить все так, будто я - против спецслужб, тогда как на самом деле я - их большой фанат", - написал Дональд Трамп накануне в своем микроблоге Twitter. Представители спецслужб 6 января проведут для Трампа специальный брифинг, посвященный хакерским атакам на Демократическую партию. Ожидается, что они приведут ему доказательства участия Кремля в кибератаках.