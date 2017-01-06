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Топливно-энергетический комплекс
Трамп пригрозил Toyota таможенными пошлинами из-за завода в Мексике
08:47 06.01.2017 |
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что автопроизводителю Toyota придется платить высокие таможенные пошлины, если компания построит новый завод в Мексике с тем, чтобы экспортировать сделанные на нем автомобили в США. При этом, как отмечает Би-Би-си, Трамп ошибочно утверждал, что завод будет построен в граничащем с США штате.
"Toyota говорит, что собирается построить завод в Нижней Калифорнии, в Мексике, чтобы делать на нем "Короллы" для США. НИКОГДА! Стройте заводы в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал Трамп в "Твиттере".
На заявление Трампа отреагировал президент компании Toyota, Акио Тойода. Он заявил, что пока Toyota не собирается отменять планы по постройке завода, как в похожей ситуации сделала компания Ford.
Кроме того, заявил глава компании, завод, который Toyota планирует построить в Мексике, будет расположен в центральной части страны, в городе Гуанахуато, а не в граничащем с американской Калифорнией мексиканском штате Нижняя Калифорния, где сборочные предприятия компании работают с 2002 года.
Как отметили в Toyota, о постройке завода в Гуанахуато было объявлено еще в 2015 году. Началось строительство в ноябре 2016 года.
Тем не менее, вскоре после твита Трампа акции японского автопроизводителя на Нью-Йоркской бирже упали на 0,6%.
"Мы оценим возможные варианты действий, когда увидим, какие новые нормы будет принимать избранный президент", - говорится в заявлении главы японской корпорации на ее сайте. Toyota готова сотрудничать с новыми властями США, заявили в компании.
В США, как пишет агентство Рейтер, у компании Toyota около 10 сборочных цехов, где работают 136 тысяч американцев.
Случай с Ford
В минувший вторник американская компания Ford оказалась в аналогичной ситуации, после того как Трамп предложил ввести тарифы на модели автомобилей компании другого автогиганта General Motors, которые изготавливаются в Мексике для ввоза в Соединенные Штаты.
"General Motors бесплатно доставляет через границу произведенную в Мексике модель автомобиля Chevy Cruze американским автодилерам, - написал Трамп в Твиттере. - Делайте в США или платите высокие таможенные пошлины!"
Через считанные часы Ford объявила о решении не строить в Мексике новое сборочное предприятие стоимостью $1,6 млрд.
"Ford аннулирует план строительства за 1,6 млрд долларов нового завода в Сан-Луисе-Потоси (Мексика) и вкладывает 700 млн долларов в расширение производства на предприятии во Флэт-Роке (штат Мичиган)", - уточнил автопроизводитель.
"Спасибо Ford за отмену планов по постройке завода в Мексике и за то, что создали 700 новых рабочих мест в США. Это только начало - еще очень многое впереди", - отреагировал Трамп на решение компании.
Компания GM в свою очередь заявила, что большинство машин Chevy Cruze сделаны в США. Представитель компании утверждает, что в Мексике делается только модель хэтчбек, и что она составляет лишь небольшой процент от продаж.
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