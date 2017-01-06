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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китай за 2016 год принял участие в рекордном количестве международных торговых споров

08:41 06.01.2017 |

Мир

 

Китайские компании за минувшие 12 месяцев стали объектом 119 международных торговых споров, поставив годовой рекорд по данному показателю. Как сообщила в четверг газета Global Times со ссылкой на пресс-секретаря Минкоммерции КНР Сунь Цзивэня, на Китай было подано на 36,8% больше жалоб, чем годом ранее.

"В общей сложности недовольство выразили 27 стран и регионов мира. Многие из них ввели ограничения на товары из КНР, в частности, фотовольтажную продукцию, керамическую плитку и автомобильные шины", - рассказал журналистам официальный представитель ведомства.

В то же время, по словам Сунь Цзивэня, более половины тяжб приходится на китайские сталелитейные компании. По мнению пресс-секретаря, в 2016 году наметилась тенденция к политизации торговых споров, ужесточились и меры, которые другие государства применяют в отношении Китая.

"Не стоит забывать, что подобные (протекционистские) методы, применяемые в рамках торговли, напоминают меч с двумя лезвиями (то есть могут повредить их инициаторам - прим. ТАСС), - подчеркнул Сунь Цзивэнь. - Учитывая вялую динамику роста глобальной экономики, надеюсь, другие страны будут их применять с осмотрительностью".

Официальный представитель министерства также заявил, что Китай всегда готов к переговорам для урегулирования любых торговых конфликтов на взаимовыгодной основе.
По материалам: ТАСС
 

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