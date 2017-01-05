Общую стоимость британской жилой недвижимости подсчитал портал Zoopla. Если сравнить ее с ВВП разных стран, то Великобритания окажется лишь позади Китая и США, но опередит Японию и Германию, пишет International Business Times.

Общая стоимость в $10,1 трлн на 7,35% превышает показатель 2015 года, что отражает рост цен на жилье. Представитель Zoopla Лоуренс Холл отмечает: «Это был исторический год, и события последних шести месяцев привели к росту политической неопределенности. Тем не менее очевидно, что рынок недвижимости страны остается стабильным, а цены на нем продолжают расти».

По данным портала, Восточная Англия стала регионом, в котором цены на жилье выросли больше всего с января 2016 года - на 11,56%, до средней отметки $442 550. В Лондоне средняя стоимость жилья увеличилась на 5,12% до $840 400.